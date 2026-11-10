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Riunito il Comitato Esecutivo Territoriale della Cisl di Cosenza

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede della CISL provinciale di Cosenza, la riunione del Comitato Esecutivo Territoriale, aperta dall’intervento del segretario generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia. Un’occasione di confronto e approfondimento sulle principali questioni sociali e occupazionali, oltre che sulle prospettive e sugli impegni organizzativi della struttura territoriale.

In apertura dei lavori, Sapia ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione e per il contributo assicurato all’attività della CISL, richiamando il valore dell’iniziativa promossa dalla UST lo scorso 22 ottobre al Liceo Scientifico Scorza di Cosenza: «È stata una giornata bella e intensa, grazie a ognuno di voi». Un’esperienza che, nelle intenzioni della CISL cosentina, deve rappresentare una tappa di un percorso da proseguire in sinergia, socializzando la piattaforma territoriale e le sue priorità: corresponsabilità, aree interne, contrattazione decentrata, viabilità e infrastrutture, politiche industriali.

Il segretario Sapia ha quindi richiamato il quadro economico e sociale nel quale si sviluppa l’azione sindacale, segnato da violenze e populismi, povertà e profondi divari strutturali. A queste criticità si aggiungono gli effetti della crisi energetica che, secondo le stime richiamate da Sapia, nella provincia di Cosenza ha prodotto maggiori costi energetici per circa 14 milioni di euro per le famiglie e 29 milioni di euro per le imprese. Da qui la necessità di costruire un Accordo Territoriale della Responsabilità, attraverso il confronto tra parti sociali, istituzioni e mondo produttivo, per individuare risposte concrete alle esigenze del territorio.

Ampio spazio è stato dedicato alla posizione della CISL sulla manovra finanziaria e al percorso nazionale sul Libro Verde avviato dalla Confederazione guidata dalla segretaria generale Daniela Fumarola.

Sapia ha ribadito la scelta del sindacato cislino di privilegiare il confronto e la proposta per la centralità della persona. Nel merito della manovra finanziaria sono stati evidenziati alcuni elementi valutati positivamente, tra cui il rifinanziamento della legge sulla partecipazione, il potenziamento della ZES unica, la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali e dei premi di produttività, la tassazione agevolata sul lavoro notturno e festivo e il rafforzamento delle risorse per la sanità. Restano tuttavia questioni da affrontare, a partire dalla necessità di ulteriori investimenti nella sanità, dalla tutela degli organici scolastici, dalla salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni, dall’equità fiscale e dal sostegno alle imprese che creano occupazione stabile e investono in formazione.

Tra le priorità richiamate anche il contrasto ai tagli al personale docente e ATA, che nella provincia di Cosenza si potrebbero tradurre in oltre 70 unità, come anche la netta contrarietà al progressivo ridimensionamento del potere d’acquisto delle pensioni. «La CISL continuerà a dire sì al confronto per nuovi obiettivi e no a scioperi preventivi», ha ribadito Sapia, sottolineando la necessità di misurarsi nel merito delle questioni e di costruire soluzioni attraverso la partecipazione e il confronto.

Un passaggio centrale dell’intervento ha riguardato il Libro Verde della CISL, documento che raccoglie oltre 120 proposte e che rappresenta la visione confederale sulle principali sfide del Paese: cambiamenti demografici, occupazione femminile e giovanile, produttività, qualità della vita, partecipazione, sostenibilità del sistema pensionistico e contrattazione.

In questo quadro si inserisce il percorso nazionale di presentazione e discussione del Libro Verde della CISL, articolato in tre appuntamenti interregionali. La UST CISL di Cosenza, in occasione del secondo appuntamento dedicato alle regioni del Mezzogiorno, in programma il 28 novembre al porto di Gioia Tauro, punta a garantire una massiccia partecipazione, coinvolgendo delegati sindacali, lavoratori e lavoratrici, giovani e pensionati, operatori e dirigenti cislini. Un impegno che si affianca alle altre attività territoriali di divulgazione e confronto sulle proposte della CISL, anche attraverso il coinvolgimento del Coordinamento Donne CISL provinciale, con iniziative dedicate al Libro Verde, al contrasto della violenza sulle donne e alla promozione dell’autonomia economica femminile.

Sapia ha inoltre evidenziato alcuni temi organizzativi e vertenze che riguardano il territorio provinciale. Tra gli appuntamenti annunciati, l’inaugurazione della sede CISL di Altomonte, prevista per il 2 dicembre.

Al termine della relazione introduttiva si sono susseguiti vari interventi di dirigenti sindacali delle Federazioni e dei Servizi CISL, che hanno contribuito ad arricchire il confronto, sostenuto le proposte e l’importante attività sindacale della CISL.

Le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Lavia, segretario generale della CISL Calabria, che ha evidenziato la natura di proposta complessiva della CISL per il futuro del Paese, fondata sulla necessità di superare una stagione caratterizzata da interventi temporanei e logiche di bonus, per puntare su politiche strutturali capaci di guardare alle prossime generazioni. In questo contesto ha richiamato anche il tema del fiscal drag e la necessità di meccanismi di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione, privilegiando il ruolo della contrattazione. Sul versante della manovra finanziaria, il segretario regionale ha ribadito un giudizio articolato e rilanciato le proposte del Libro Verde. Inoltre, ha richiamato alcune vertenze regionali, dalla stabilizzazione dei precari della scuola ai lavoratori del Ministero della Cultura, fino alle questioni relative al personale sanitario. Su quest’ultimo fronte ha evidenziato che sarà necessario un intervento per superare vincoli ormai anacronistici e consentire il rafforzamento degli organici.

In conclusione, Lavia ha rivolto l’attenzione all’appuntamento del 28 novembre a Gioia Tauro, sottolineando il significato dell’iniziativa per l’intero Mezzogiorno. «Esistono ragioni del Sud che la CISL vuole portare insieme alle ragioni del Nord», ha evidenziato, richiamando il valore strategico di realtà come il porto di Gioia Tauro per la crescita della Calabria e del Paese. «Il Paese cresce solo insieme». Un messaggio che accompagna il percorso della CISL verso una nuova stagione di partecipazione, responsabilità e contrattazione, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e costruire concrete prospettive di sviluppo per i territori.

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