Lavori sulla A2: chiusure temporanee allo svincolo di Montalto Uffugo-Rose

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale, comprensivi della stesa di tappeto drenante lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, si renderanno necessarie delle temporanee limitazioni al traffico in corrispondenza dello svincolo di Montalto Uffugo Rose in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, dalle ore 6:00 di domani 10 novembre 2026 e fino alle ore 6:00 dell’11 novembre 2026, sarà attivo il restringimento della carreggiata Nord dal km 247,500 al km 247,100 mediante la chiusura della corsia di marcia. Contestualmente saranno chiuse la corsia di decelerazione in direzione Nord e la relativa rampa di uscita dello svincolo di Montalto Uffugo Rose (km 247,100).

I veicoli in transito sulla carreggiata Nord e diretti allo svincolo di Montalto Uffugo Rose dovranno proseguire lungo la A2 in direzione Nord fino al successivo svincolo di Torano (km 237,107), uscire dall’autostrada e reimmettersi in carreggiata Sud. Da qui potranno proseguire fino allo svincolo di Montalto Uffugo Rose (km 246,650), attraverso il quale potranno raggiungere la viabilità ordinaria e i centri abitati di Rose e Montalto Uffugo.

Dalle ore 6:00 dell’11 novembre 2026 alle ore 06:00 del 12 novembre 2026, saranno chiuse la corsia di immissione in direzione Nord e la rampa di uscita in direzione Sud dello svincolo di Montalto Uffugo Rose (km 246,650).

I veicoli in transito sulla carreggiata Sud e diretti allo svincolo di Montalto Uffugo Rose dovranno proseguire lungo la A2 in direzione Sud fino al successivo svincolo di Cosenza Nord/Rende (km 254,900), uscire dall’autostrada e reimmettersi in carreggiata Nord. Da qui potranno proseguire fino allo svincolo di Montalto Uffugo – Rose (km 247,100), attraverso il quale potranno raggiungere la viabilità ordinaria e i centri abitati di Rose e Montalto Uffugo.