Rigenerazione urbana e alloggi sociali a Catanzaro: la Giunta comunale individua le aree da proporre alla Regione

Recuperare immobili abbandonati, riqualificare quartieri e ampliare l’offerta di alloggi sociali. È questo l’obiettivo della proposta approvata dalla Giunta comunale, su proposta della vicesindaca con delega all’Urbanistica Giusy Iemma, in risposta alla richiesta della Regione Calabria, attraverso il settore competente in materia di Urbanistica, di individuare gli ambiti territoriali da destinare a interventi di rigenerazione urbana ed edilizia sociale nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, con particolare riferimento all’Azione 2.11.1. La richiesta regionale si inserisce nella programmazione delle risorse europee destinate alla ristrutturazione, alla riqualificazione energetica e al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso il coinvolgimento di investitori privati. Il Comune di Catanzaro ha quindi avviato una ricognizione delle aree e degli immobili che presentano maggiori potenzialità di recupero e valorizzazione.

Tra le priorità individuate spicca Parco Romani, un immobile mai completato, che rappresenta una significativa occasione di recupero e rifunzionalizzazione, considerata la posizione strategica e la vicinanza alla funicolare e alla stazione di Catanzaro Sala. Nel nucleo del centro storico sono stati inoltre individuati gli ambiti di La Grecìa, del Gasometro e del quartiere Stadio, dove il recupero di immobili degradati e mai riqualificati può contribuire a restituire qualità e valore a parti importanti della città. Particolare attenzione è riservata ai quartieri Corvo e Aranceto, per i quali è già disponibile uno studio preliminare di rigenerazione urbana elaborato da ENEA, con riferimento all’efficientamento energetico degli alloggi. Qui la priorità dovrà essere il completamento e l’adeguamento delle opere di urbanizzazione, la realizzazione degli standard urbanistici secondari e il potenziamento dei servizi. Condizioni indispensabili per accompagnare il recupero degli edifici e migliorare concretamente la qualità della vita dei residenti. Nel quartiere Lido sono stati individuati tre ambiti: l’ex mercato ortofrutticolo, l’immobile di Giovino, già Casa del Sorriso, e l’area Magna Grecia, nei pressi del nuovo polo fieristico e congressuale intitolato al Cav. Giovanni Colosimo.

A Sant’Antonio, invece, l’attenzione si concentra sull’area dell’ex Fornace e su due edifici destinati a uffici direzionali, mai entrati in funzione, che potrebbero essere recuperati e rifunzionalizzati.