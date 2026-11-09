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Patrimoni Invisibili: tre giorni per scoprire la Presila Catanzarese attraverso luoghi, storie e tradizioni (IL PROGRAMMA)

Tre giornate per guardare la Calabria da una prospettiva diversa, riscoprendo luoghi poco conosciuti, memorie, tradizioni, paesaggi, sapori e storie che contribuiscono a definire lidentità dei territori. Dal 12 al 14 novembre arriva Patrimoni Invisibili – Esperienze, cammini narrativi e comunità accoglienti nella Calabria meno conosciuta, un percorso diffuso che coinvolgerà SantElia, Pentone, Fossato Serralta e Taverna, attraverso un programma di attività gratuite rivolte alle scuole, alle comunità locali e ai visitatori. Tre giornate in cui il sostegno del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, attraverso l’Avviso pubblicoAgorà Calabria”, prende forma in unoccasione di scoperta e promozione dellentroterra, dove il gusto diventa racconto e il territorio si fa esperienza.

Promosso da Dedalo Società Cooperativa Impresa Sociale, il progetto nasce con lobiettivo di valorizzare il patrimonio culturale meno conosciuto della Calabria, mettendo al centro non soltanto i luoghi e i beni materiali, ma anche le tradizioni, i saperi, le testimonianze, i paesaggi e le memorie custodite dalle comunità. Un patrimonio diffuso, spesso poco visibile, che può diventare una risorsa per costruire nuove esperienze di conoscenza, accoglienza e sviluppo territoriale.

Il programma intreccia turismo culturale ed esperienziale, partecipazione, inclusione e narrazione. Cammini, laboratori, incontri, degustazioni e performance accompagneranno il pubblico alla scoperta dei territori, coinvolgendo le comunità e valorizzando il contributo di persone e realtà locali. Particolare attenzione sarà dedicata anche allaccessibilità e alla partecipazione delle persone con disabilità, attraverso attività realizzate con il coinvolgimento della sezione AIPD Catanzaro.

Il programma

12 novembre – SantElia

La prima giornata si aprirà con le attività riservate alle scuole, dedicate alla scoperta della Calabria meno conosciuta. Presso Fabula – Fattoria per la Bellezza, lUnicità e lAscolto, in via Spanò Bolani 12, si terranno lincontro La Calabria che non si vede, a cura di Carmine Lupia, il Cammino narrativo a SantElia, guidato da Roberto Colao, e lappuntamento Le parole dei luoghi, dedicato alle memorie e alle testimonianze della comunità.

Nel pomeriggio, alla Fattoria Sociale, il pubblico potrà partecipare allincontro La mappa dei luoghi dimenticati, a cura di Carmine Lupia, e al laboratorio Raccontare un luogo invisibile, affiancato dal percorso audiovisivo Atlante sensibile dei patrimoni invisibili. Seguirà la degustazione Sapori nascosti della memoria, occasione per riscoprire prodotti e ricette locali come espressione della storia e delle tradizioni del territorio.

La giornata si concluderà con A Calabrian Story”, recital-concerto a cura di Massimo Cusato e Mico Corapi, tra musica, parole e immagini dedicate alle memorie dei luoghi.

13 novembre – Pentone

La seconda giornata si aprirà con le attività rivolte alle scuole: il Cammino nei paesaggi presilani, a cura di Anna Capicotto, una sosta dedicata a Pane, erbe e racconti di comunità e lincontro Paesaggi culturali e biodiversità, presso Ducarelli B&B.

Nel pomeriggio, il programma si svilupperà tra la Sala Consiliare del Comune di Pentone e Ducarelli B&B. Alla Sala Consiliare si terranno lincontro Luoghi, memorie e comunità accoglienti, a cura di Salvatore Tozzo, e Comunità che raccontano, dedicati al rapporto tra territorio, architetture e comunità. In parallelo, presso Ducarelli B&B, la sezione AIPD Catanzaro sarà coinvolta nel laboratorio Le voci della memoria, a cura di Anna Capicotto, e nellattività Percepire il paesaggio, dedicata ai gesti e ai saperi della tradizione, con riferimenti al gelso e al telaio.

La giornata proseguirà con la degustazione La cucina delle radici, presso Number One, e si concluderà nella Chiesa di San Nicola di Bari con Il paesaggio parla – Io sono laltro”, performance a cura di Paola Tigani Sava, tra musica, parole e immagini ispirate alle storie dei luoghi.

14 novembre – Fossato Serralta e Taverna

La terza giornata prenderà avvio a Fossato Serralta con il Cammino tra i patrimoni invisibili, con partenza da piazza Regina Elena e un racconto dedicato ai maestri cestai, affidato al narratore Pasquale Rogato. Seguirà la degustazione narrativa La tavola dei patrimoni invisibili, presso il Centro di Aggregazione Giovanile. Nel primo pomeriggio è previsto il Cammino conclusivo tra i patrimoni invisibili, con visita allapiario olistico Le Api Bianche, a cura di Roberto Colao.

Le attività proseguiranno a Taverna, nel Complesso Monumentale di San Domenico, in piazza del Popolo, con un pomeriggio dedicato al confronto e alla restituzione dei risultati. Il tavolo di lavoro Dare futuro allinvisibile metterà in dialogo comunità e operatori per immaginare nuove esperienze di visita e opportunità di accoglienza. Nello stesso spazio si svolgeranno la presentazione Tre giorni, una mappa, nuove esperienze di visita e lesposizione La Calabria invisibile si racconta, con fotografie, video, audio e parole raccolti durante le tre giornate.

A seguire, il Lancio degli itinerari narrativi presenterà percorsi e contenuti digitali per continuare a esplorare il territorio. La degustazione dedicata ai sapori locali accompagnerà il pubblico verso la performance conclusiva Storie che diventano viaggio”, a cura di Francesca Prestia, Rocco Jenco, Simone Vivino e Nando Brusco: un viaggio tra canti e racconti della Calabria, per dare voce alle storie e alle memorie che abitano i luoghi e custodiscono lanima delle comunità.

Un progetto che lascia tracce e apre nuove possibilità

Patrimoni Invisibili non si esaurisce nelle tre giornate di attività. Il percorso intende contribuire alla costruzione di nuove modalità di conoscenza e fruizione del patrimonio culturale locale, attraverso strumenti di narrazione e valorizzazione capaci di mettere in relazione luoghi, persone e storie.

Tra i risultati del progetto figurano il portale, la mappa e le proposte di itinerari narrativi, pensati per rendere accessibili contenuti, testimonianze ed esperienze e per offrire nuove occasioni di esplorazione dellentroterra. Un lavoro che riconosce nelle comunità le protagoniste della narrazione dei propri territori e nella cultura una leva per favorire partecipazione, inclusione e nuove forme di accoglienza.

Tutte le attività in programma sono gratuite. Per gli appuntamenti con posti limitati è prevista la prenotazione, secondo le indicazioni riportate nel programma.

Informazioni e prenotazioni:
https://patrimoniinvisibili.it/#programma/14

Patrimoni Invisibili è promosso da Dedalo Società Cooperativa Impresa Sociale e finanziato con risorse PAC 2014–2020 – Azione 6.8.3 – Avviso pubblico Agorà Calabria”, con il finanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.

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