Nuovi ingressi nei centri d’accoglienza a Crotone: applicato il Patto UE per 33 migranti

La Prefettura di Crotone ha autorizzato l’inserimento nelle strutture di accoglienza del ministero dell’Interno di altri 33 cittadini stranieri intenzionati a richiedere la protezione internazionale. Il provvedimento è scattato in seguito al completamento delle procedure di screening gestite dall’Ufficio Immigrazione della Questura.
I controlli sono stati effettuati seguendo le linee guida del nuovo Regolamento UE sul Patto europeo per la migrazione e l’asilo, entrato ufficialmente in vigore lo scorso 12 giugno.
I numeri dell’accoglienza e l’intervento in città
Il nuovo flusso si inserisce in un quadro più ampio di trasferimenti e interventi sul territorio:
- Il bilancio settimanale e complessivo: I 33 migranti di oggi si sommano ai 27 già autorizzati all’inizio della settimana. In totale, dal 1° luglio 2026 a oggi, la Prefettura di Crotone ha coordinato l’inserimento nel sistema di prima accoglienza nazionale di 423 migranti che si trovavano in città.
- Intervento di pulizia a Piazzale Nettuno: Subito dopo il trasferimento dei migranti che vi stazionavano fino a poche ore prima, il Comune di Crotone ha avviato e completato un’operazione straordinaria di pulizia e bonifica dell’area di Piazzale Nettuno.