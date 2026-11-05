Cure domiciliari: l’Asp di Crotone potenzia il servizio pubblico

L’ASP di Crotone sta infatti attuando una strategica riorganizzazione volta al potenziamento prioritario della rete pubblica, orientando le risorse al consolidamento delle proprie strutture e dei propri professionisti sanitari. Le prestazioni erogate dai soggetti privati si sono svolte regolarmente in regime di proroga contrattuale, ma il prosieguo dei rapporti e le nuove prese in carico avverranno d’ora in avanti sulla base di una rigorosa e ineludibile verifica dell’appropriatezza clinico-assistenziale. L’esaurimento del budget di un singolo erogatore privato non comporta la fine della tutela del cittadino: l’ASP si fa integralmente carico di verificare la documentazione sanitaria, rivalutare le condizioni tramite l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e garantire la continuità assistenziale pubblica per le situazioni a maggiore complessità.

In questa prospettiva di trasparenza, il Direttore Generale Graziano richiama l’intera filiera a un imprescindibile senso di responsabilità condiviso: ogni anello della catena – dai Medici di Medicina Generale ai prescrittori, fino agli operatori che effettuano le valutazioni – è chiamato ad agire con assoluta coscienza e rigore clinico. Laddove questo non avvenga, l’ASP non esiterà ad assumere il controllo diretto e la verifica puntuale di ciascun passaggio, esercitando un monitoraggio stringente per garantire la correttezza delle procedure, evitare abusi e impedire qualsiasi forma di distorsione a danno della collettività.

A supporto di questo nuovo modello di governance, l’ASP di Crotone sta ultimando l’attivazione di una piattaforma gestionale integrata per l’ADI, uno strumento tecnologico avanzato che garantirà la tracciabilità completa di ogni richiesta di accesso, la gestione trasparente dei verbali UVM e PAI, la misurazione oggettiva dell’intensità assistenziale, la rendicontazione puntuale di ciascuna prestazione erogata e il monitoraggio in tempo reale del flusso SIAD, affiancato da un rigoroso controllo amministrativo e contabile sulle strutture accreditate. Inoltre, relativamente alle recenti ripartizioni regionali di cui al Decreto n. 18041 del 22 ottobre 2026, si precisa che i 408.000,00 euro assegnati all’Azienda saranno puntualmente impiegati in favore dei pazienti già presi in carico, nell’ottica di una gestione economico-finanziaria ineccepibile.

L’ASP di Crotone non si sottrae affatto al confronto istituzionale, ma ne definisce con chiarezza il perimetro: il dialogo deve svolgersi su basi oggettive, scientifiche e verificate, non su polemiche sommarie o procurati allarmi. A tal fine, l’Azienda promuoverà a breve un incontro formale con i Medici di Medicina Generale, i professionisti sanitari, i rappresentanti dei pazienti e le categorie interessate per condividere il nuovo assetto organizzativo e garantire che ogni singola risorsa pubblica sia spesa esclusivamente per la tutela di chi ha effettivo e reale bisogno di cura.