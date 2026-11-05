Autunno Musicale: sabato 7 novembre al Museo dei Brettii e degli Enotri il concerto “Note di donna” con il duo Caldarella-Gianino

Un viaggio musicale che parte da brani originali per arrivare all’ascolto di autori come Philip Glass e Ludovico Einaudi. E’ quello che farà compiere agli spettatori il duo formato dalla sassofonista Paola Caldarella e dalla pianista Cristina Gianino che si esibiranno sabato 7 novembre, alle ore 18,00, al Museo dei Brettii e degli Enotri per un nuovo appuntamento della XXVII edizione della stagione concertistica dell’Autunno Musicale, promossa dall’Associazione “The Brass Collection”, patrocinata dal Comune di Cosenza e di cui è direttore artistico il maestro Luigi Santo. Titolo del concerto è “Note di donna”, un chiaro riferimento alle componenti del duo, caratterizzato dall’incontro tra la cantabilità e la sensualità del sassofono unita all’eleganza del pianoforte.

La trentenne Paola Caldarella, inizia a studiare sassofono all’età di 15 anni con il Maestro Corrado La Marca. Nel 2019, al Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese, sotto la guida del Maestro Danilo Russo, consegue la Laurea di I livello e nel 2021 quella di II Livello con il massimo dei voti. Nel 2016 è ammessa al triennio di laurea in direzione d’orchestra, perfezionando gli studi in una Masterclass di direzione, con docenti di fama internazionale tra i quali il Direttore del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. Diversi i corsi di perfezionamento ai quali partecipa, sia in sassofono che in pianoforte e composizione. Paola Caldarella ha, inoltre, fondato l’Accademia Musicale “Claudio Monteverdi” ad Avola, in provincia di Siracusa. Nell’ottobre 2024 ha pubblicato il suo primo libro didattico-musicale intitolato “Solfeggio a colori”, pubblicato da Edizioni musicali Novecento.

Allieva della pianista e docente siciliana Agatella Catania, Cristina Gianino, l’altra metà del duo che si esibirà sabato 7 novembre al Museo dei Brettii e degli Enotri, si è diplomata nel 2001 in pianoforte all’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Nel febbraio 2007 ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali presso l’Istituto di Alta Formazione Musicale “V. Bellini” di Catania. Intensa la sua attività concertistica nel corso della quale si è dedicata al repertorio per duo pianistico e alla musica da camera, collaborando inoltre con diversi cantanti lirici. Il repertorio abitualmente eseguito da Cristina Gianino spazia dal barocco alla musica contemporanea. Componente stabile di varie formazioni cameristiche, dal duo all’ensemble strumentale, è risultata vincitrice di numerosi primi premi e premi speciali in altrettanti concorsi musicali. Membro effettivo dell’Orchestra Mediterranea, ha svolto il ruolo di maestro sostituto per l’allestimento di alcune opere liriche come “Cavalleria Rusticana” e “Tosca”. Diverse anche le incisioni discografiche a suo nome, comprese le colonne sonore per alcuni cortometraggi prodotti dalla Sigmadelta Film e presentati in numerosi festival cinematografici italiani.