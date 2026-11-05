Inchiesta “Ginestra”, il sindaco Stasi torna in libertà: revocati i domiciliari

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, torna in libertà. Nella giornata di oggi, 5 novembre, il gip del Tribunale di Catanzaro ha sciolto la riserva, disponendo la revoca degli arresti domiciliari e dell’obbligo di indossare il braccialetto elettronico nei confronti del primo cittadino.
La decisione riguarda anche Vincenzo Curia, per il quale sono state revocate le medesime misure cautelari, applicate nell’ambito dell’inchiesta Ginestra.
Per Stasi, il provvedimento del gip è arrivato prima della pronuncia del Tribunale del Riesame, davanti al quale era stata fissata l’udienza per il prossimo 10 novembre. Il sindaco, dunque, potrà tornare in libertà senza attendere l’esito dell’udienza già calendarizzata.