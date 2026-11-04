I capolavori del Romanticismo e del Novecento all’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia: il recital della pianista Rebecca Forelli per la Stagione Vibo Verdiana

Nuovo appuntamento di rilievo nell’ambito della Stagione Concertistica Vibo Verdiana, promossa dalla Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia. L’evento è in programma per venerdì 6 novembre alle ore 18:00, nella cornice dell’Auditorium del Valentianum e vedrà sul palco la pianista Rebecca Forelli in un recital interamente dedicato ai grandi maestri della tastiera.Il percorso interpretativo tracciato dalla concertista esplorerà le diverse sfaccettature della letteratura pianistica dell’Ottocento e del primo Novecento, dalle delicate introspezioni e la drammaticità di Frédéric Chopin e Robert Schumann, all’eleganza brillante e al virtuosismo di Felix Mendelssohn Bartholdy, fino alle raffinate ed evocative trasparenze timbriche di Maurice Ravel.

A sottolineare il valore artistico e la complessità dell’evento è il Direttore Artistico dell’A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, il M° Andrea Brissa:

“Siamo felici di accogliere Rebecca Forelli all’interno del nostro cartellone”, dichiara il Direttore Artistico Andrea Brissa. “Il repertorio affrontato in questo concerto rappresenta un banco di prova di altissimo profilo. Dal punto di vista strettamente tecnico ed espressivo, i brani selezionati richiedono una spiccata varietà di tocco, un controllo rigoroso della polifonia e una profonda padronanza del fraseggio cantabile. Spaziare tra il pathos romantico di Chopin e Schumann, la brillantezza formale di Mendelssohn e il rigoroso Impressionismo di Ravel significa padroneggiare registri stilistici complessi e articolati. La maturità e la precisione tecnica di Rebecca Forelli sapranno offrire all’ascoltatore un’esperienza musicale di grande intensità.”