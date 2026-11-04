Reggio, Forza Italia: “Con Peppe Neri si apre una nuova fase per Fratelli d’Italia. Il centrodestra reggino rafforza la propria coesione”

“La nomina di Peppe Neri a Commissario cittadino di Fratelli d’Italia segna l’avvio di una stagione politica affidata a una figura di riconosciuta esperienza, capace di offrire un contributo significativo alla qualità del confronto e alla solidità dei rapporti all’interno della coalizione”. È quanto dichiara Forza Italia, che accoglie con particolare apprezzamento la scelta di affidare la guida cittadina di Fratelli d’Italia a un esponente il cui percorso politico e istituzionale costituisce una garanzia di autorevolezza, equilibrio e capacità di interlocuzione.

“La profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche, insieme alla sensibilità politica maturata nel corso degli anni, rappresentano qualità preziose nell’esercizio di questa responsabilità. Peppe Neri saprà contribuire a consolidare la coesione del centrodestra reggino, favorendo un’intesa sempre più salda con Forza Italia, nel segno della lealtà e del reciproco rispetto. La forza della coalizione risiede nella capacità di valorizzare le diverse identità politiche, mantenendo una visione condivisa degli obiettivi e delle priorità. In questa prospettiva, il nuovo assetto cittadino di Fratelli d’Italia offre l’occasione per imprimere ulteriore slancio a un lavoro comune fondato sulla responsabilità, sulla collaborazione e sull’impegno concreto nell’interesse di Reggio Calabria”.