A Reggio Calabria un incontro dedicato a Gino Zani

Giovedì 5 novembre 2026, alle ore 16:45, la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria ospiterà un incontro dedicato a Gino Zani e al legame storico e culturale tra la città dello Stretto e la Repubblica di San Marino. L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire l’opera di una figura che ha lasciato un segno significativo in entrambi i territori, offrendo l’occasione per riflettere sul rapporto tra archeologia, architettura storica, trasformazioni urbane e tutela del patrimonio culturale. L’esperienza di Zani, protagonista della ricostruzione di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908 e successivamente impegnato nella trasformazione urbanistica e architettonica di San Marino, costituisce il filo conduttore di un confronto interdisciplinare volto a esplorare le connessioni tra storia, paesaggio e identità dei luoghi. L’archeologia diventa così uno spazio privilegiato di dialogo tra passato e presente, in cui la conoscenza delle testimonianze storiche si intreccia con lo studio delle architetture, la documentazione delle trasformazioni urbane e le strategie di conservazione e valorizzazione dei beni culturali. L’incontro intende favorire il confronto tra competenze ed esperienze diverse, rafforzando la collaborazione tra realtà associative, istituzioni culturali e organismi di ricerca. Un’occasione per consolidare il rapporto tra Reggio Calabria e San Marino, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio rappresenta una responsabilità condivisa e una risorsa fondamentale per trasmettere la memoria collettiva alle future generazioni. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Anassilaos, insieme al Centro Studi “Gino Zani”, per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio, diretto dall’arch. Antonella Postorino, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria”, presieduta dall’arch. Renato Laganà, con l’Istituto Ingegnere “Gino Zani” di San Marino, rappresentato dal Presidente arch. Gino Zani, e con i Musei di Stato della Repubblica di San Marino, rappresentati dalla dott.ssa Paola Bigi, degli Istituti Culturali. Partner istituzionali sono la Città di Reggio Calabria e la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava”, con la dott.ssa Daniela Neri, responsabile della Biblioteca. L’incontro apre le manifestazioni promosse in occasione del 38^ Premio Anassilaos. Giovedì 12 novembre alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della stessa Biblioteca, congiuntamente al CIS della Calabria, il Prof. Massimo Ciccozzi, Epidemiologo, Ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Biomedico di Roma terrà una conversazione sul tema Cambiamenti climatici e tumori (Introdurrà e condurrà il Dott. Giuseppe Trombetta, Responsabile Centro Studi Scienze della Vita dell’Associazione Anassilaos). A portare i saluti la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della De Nava e il Presidente del Cis Calabria Dott.ssa Rosita Borruto. Venerdì 13 novembre presso il Museo Archeologico, alle ore 17,00, congiuntamente con il Museo Archeologico e il CIS della Calabria, la Prof.sssa Jutta Stroszeck, direttrice degli scavi del Kerameimós di Atene, fin dall’ottocento dati in concessione dai greci all’istituto archeologico germanico di Atene, terrà una lezione alla scoperta dell’ Hermes di Tyndari nel Ceramico di Atene” incominciando con la tomba nel Ceramico dell’ambasciatore di Reggio ad Atene, Silenos figlio di Phokos, morto nel 432 a.C. durante l’ambasceria per l’alleanza Atene/Reggio contro Siracusa e sepolto dagli Ateniesi con funerale e tomba di Stato nel loro cimitero monumentale. Presenta il Prof. Felice Costabile, Emerito di Diritto Romano, Senior Rector Università Mediterranea di Reggio Calabria, Membro della Società Archeologica di Atene e dell’Istituto Archeologico Germanico. Partecipa la Prof.ssa Elizabeth Angelicoussis, Studiosa di arte antica, Fellow della Society of Antiquaries of London, membro dell’Institute of Classical Studies di Londra e Senior Member della American School of Classical Studies di Atene. A portare i saluti il Dott. Fabrizio Sudano, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Dott.ssa Rosita Loreley Borruto, Presidente CIS Calabria, il Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Anassilaos. Nella mattinata del 14 novembre presso l’area “Transatlantico” di Palazzo Campanella, congiuntamente e con il Patrocinio dello stesso Consiglio Regionale della Calabria, l’Associazione Culturale Anassilaos, promuoverà una mostra filatelica sul tema “Civitas Europae/Europa Cristiana”, che si avvarrà di uno speciale annullo. Nell’anno dell’VIII centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi (1226) il tema della mostra non poteva che essere ispirato all’opera del Cristianesimo in Europa. Alle origini della diffusione del Cristianesimo nei primi secolo dell’era volgare un ruolo importante, forse fondamentale, svolse poi l’Apostolo delle Genti, San Paolo, la cui figura è anche strettamente legata alla storia di Reggio Calabria secondo quanto affermano le Sacre Scritture. La mostra che vuole essere storica e insieme didattica ripercorrerà, attraverso i francobolli emessi da numerosi paesi europei, la storia della fede nel Continente. Collegato a tale evento espositivo l’incontro che si terrà giovedì 19 novembre sempre presso la Biblioteca Pietro De Nava dedicato alla figura di Santo Stefano di Nicea, il primo vescovo di Reggio che secondo una pia tradizione fu nominato dallo stesso San Paolo, con la partecipazione dei Proff. Daniele Castrizio e Riccardo Consoli e della dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca De Nava.