Reggina, report dal Sant’Agata: Palmieri c’è. Alma tra gli assenti, ma…

Allenamento a porte aperte per la Reggina, tornata sul campo n.2 del Sant’Agata per preparare la trasferta di Enna. Peraltro in attesa di sapere in quale impianto si disputerà la partita di domenica prossima. Oltre al pieno recupero di Fazio, si segnala anche l’allenamento in gruppo di Palmieri quando ormai sono trascorsi oltre due mesi dalla frattura alla spalla.

Il match col Ragusa ha lasciato strascichi sul piano fisico. Qualche cerotto per De Mori, comunque in gruppo. Abonckelet a parte, probabilmente a scopo precauzionale. La buona notizia riguarda la spalla di Alma: l’ex Siracusa non ha lesioni, a breve si rimetterà a disposizione ma non è in dubbio per il prossimo turno.

Ancora out Jallow, Macrì e Reis. Mentre Magrassi non ha preso parte all’ultima parte di allenamento, ossia un 11 contro 11 su campo ridotto. Mercoledì mattina nuova seduta a porte aperte. Sempre mercoledì, alle 12:30, l’attaccante Andrea Magrassi interverrà in diretta su Radio Touring 104 all’interno di Mezzogiorno Amaranto.

p.f.