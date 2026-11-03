Catanzaro, l’UMG inaugura il Corso di Laurea magistrale interateneo in Scienze della Formazione con una lezione aperta alla città

Un’occasione di confronto, riflessione e apertura al territorio. Domani, mercoledì 4 novembre, l’Università Magna Graecia inaugura il Corso di Laurea magistrale interateneo in Scienze della Formazione primaria con una lezione aperta alla città, concepita come un ponte tra il mondo accademico e la comunità locale. L’evento si terrà nella sede universitaria di Via Scesa degli Eroi, a Catanzaro. All’apertura dei lavori, prevista alle ore 9:00, porteranno i saluti istituzionali Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, e Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria. A seguire, si darà spazio agli interventi di Tiziana Iaquinta (ordinaria di Pedagogia generale e sociale dell’UMG, Loredana Giannicola (direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria), Stefania Cinzia Scozzafava (rettrice del Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro) e Susanna Capalbo (dirigente scolastica dell’I.C. Erodoto di Corigliano-Rossano). A partire dalle ore 10:00 relazioneranno Salvatore Curcio, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, e Alberto Scerbo, ordinario di Filosofia del Diritto dell’UMG. Il dibattito sarà moderato da Teresa Iona, associata di Didattica e Pedagogia speciale dell’ateneo di Catanzaro. Previsto anche un momento aperto ai partecipanti grazie ad un’attività pratica e laboratoriale denominata “Dire e fare educazione”, pensata per coinvolgere futuri docenti e cittadini. L’iniziativa sottolinea l’impegno dell’Ateneo nel formare i professionisti dell’insegnamento di domani, ponendosi come punto di riferimento culturale e formativo per l’intero territorio.