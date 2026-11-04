L’iniziativa di Rotary e Rotaract di Crotone “Parole che pesano: Comprendere, prevenire e superare il bullismo e il cyberbullismo”

Si è tenuto presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone l’incontro dal titolo “Parole che pesano: Comprendere, prevenire e superare il bullismo e il cyberbullismo”. L’iniziativa è nata dalla stretta sinergia e collaborazione tra il Rotaract Club di Crotone e il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38. L’evento ha preso il via con i saluti istituzionali e l’introduzione dei lavori da parte di Miriam Iaccarino, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Filolao”, della Prof.ssa Marinella Lechiara, in qualità di presentatrice e moderatrice, di Angelo Iembo, Presidente del Rotaract Club Crotone, di Benedetta Baffa, Presidente del Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, e di Vittoria Zurlo, Delegata Rotary per l’Interact (e Segretaria del Rotary Club Crotone). Durante la mattinata, il dibattito ha approfondito diversi e fondamentali rami della tematica, offrendo agli studenti una panoramica multidisciplinare e completa. La parte associativa e sociale è stata curata da Gianluca Lumare, Presidente dell’Associazione “Educando Peter Pan”, che ha evidenziato l’importanza del ruolo sociale, educativo e della rete di supporto territoriale nella prevenzione del disagio giovanile. La parte giuridica, legale e legata alla navigazione web è stata illustrata dall’ingegnere informatico e docente Giuliano Stirparo, esperto in Digital Forensics, il quale si è soffermato sui rischi concreti legati alla navigazione online, sull’impatto e sulla tracciabilità delle azioni digitali, nonché sulle relative conseguenze legali connesse al cyberbullismo. Uno dei momenti più intensi e toccanti dell’incontro è stato affidato alla testimonianza emotiva portata da Maria Catambrone, la quale ha condiviso la dolorosa e forte testimonianza della famiglia di Michele Ruffini, giovane vittima di bullismo, scuotendo le coscienze dei ragazzi presenti sull’enorme gravità che simili comportamenti possono generare. La parte cognitiva ed emotiva è stata infine approfondita dalla psicologa clinica e psicoterapeuta Elena Fausto, socia del Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, che ha analizzato i vissuti interiori, i meccanismi psicologici che spingono verso atteggiamenti prevaricatori e l’importanza del supporto emotivo per superare i traumi legati a queste esperienze. La scelta del Rotaract Club di Crotone, del Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e dell’Interact Club di Crotone di unire le forze per promuovere questa giornata nasce da una profonda consapevolezza: il bullismo e il cyberbullismo non sono problematiche isolabili, ma fenomeni complessi che richiedono un’azione preventiva collettiva, empatica e multidisciplinare. Promuovere questo momento di confronto all’interno delle scuole risponde alla precisa volontà dei Club giovanili del Rotary di mettersi al servizio delle nuove generazioni, creando uno spazio sicuro di dialogo in cui le parole tornino ad avere il giusto valore. L’obiettivo primario dell’iniziativa non è stato soltanto quello di informare sui pericoli del web o sui contorni normativi del problema, ma soprattutto quello di sensibilizzare i ragazzi all’empatia, all’ascolto e alla responsabilità personale.

In un’epoca in cui la comunicazione digitale tende a smaterializzare le conseguenze delle proprie azioni, i due Club hanno voluto ribadire con forza l’importanza di fare rete sul territorio, fornendo ai giovani gli strumenti critici necessari per identificare le prevaricazioni, rompere il silenzio del bullismo e costruire una comunità scolastica fondata sul rispetto reciproco e sull’inclusione.