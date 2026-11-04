Il 10 novembre a Reggio Calabria il forum-dibattito “Violenza economica e percorsi di autonomia”

In preparazione alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, che

si celebra il 25 novembre, si terrà martedì 10 novembre 2026, alle ore 17.30, presso il Centro

Comunitario Agape, in via Paolo Pellicano 21 H, il forum-dibattito “Violenza economica e

percorsi di autonomia”.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di accendere l’attenzione su una forma di

violenza spesso meno visibile, ma profondamente lesiva della libertà e della dignità delle donne: la

violenza economica.

Il controllo delle risorse, la dipendenza finanziaria, l’esclusione dalle decisioni economiche e gli

ostacoli all’accesso al lavoro possono diventare strumenti di limitazione dell’autonomia personale e

di mantenimento della relazione violenta.

Il forum sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, professioniste e professionisti, servizi

territoriali, realtà del terzo settore e cittadinanza, per approfondire gli strumenti di riconoscimento e

contrasto della violenza economica e per discutere i percorsi concreti che possono accompagnare le

donne verso l’autodeterminazione.

A coordinare e moderare l’incontro sarà Giusy Nuri, presidente della Cooperativa Sociale

Soleinsieme.

Interverranno Lucia Fio, assessora al Welfare Comunale,; Ombretta Florio, avvocata esperta in

diritto di famiglia; Elena Luppino, giudice presso la I Sezione Civile del Tribunale di Reggio

Calabria,; Francesca Mallamaci, responsabile del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”; Maria

Antonietta Rositani, con una testimonianza diretta di coraggio, rinascita e riscatto; Menita Crucitti,

psicologa psicoterapeuta,; Rita Leuzzi, esperta di politiche attive del lavoro; e Giuseppe Gangemi,

di MAG Calabria.

Al termine degli interventi è previsto un dibattito aperto, dedicato a domande, confronti e

condivisioni con il pubblico.

L’incontro è promosso da Spazio Donna (Soleinsieme) e dal Laboratorio KORA.

Spazio Donna (Soleinsieme) è uno spazio di ascolto, accoglienza e partecipazione promosso dalla

Cooperativa Sociale Soleinsieme, nato per sostenere le donne in difficoltà, prevenire la violenza di

genere e promuovere percorsi individuali e di gruppo verso l’emancipazione e la piena autonomia.

Il Laboratorio KORA, promosso dalla Cooperativa Sociale Soleinsieme e dal Centro Comunitario

Agape, è un laboratorio aperto di ricerca, formazione e intervento. Le sue attività si sviluppano lungo

due direttrici principali: l’orientamento e l’inserimento lavorativo delle madri sole, da un lato, e i

servizi a tutela dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, dall’altro, con particolare attenzione

al contrasto delle povertà educative, del disagio minorile e della violenza di genere.