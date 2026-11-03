L’Intelligenza Artificiale entra nei Comuni della Calabria: al via il corso “Orizzonte IA per la Pubblica Amministrazione” promosso dal Polo Digitale Calabria PA

L’Intelligenza Artificiale non rappresenta più un’ipotesi del futuro, ma una realtà concreta in grado di trasformare radicalmente il volto e l’operatività della Pubblica Amministrazione. Per accompagnare gli enti locali in questa transizione e fornire strumenti pratici e sicuri al personale, il Polo Digitale Calabria PA annuncia l’attivazione dell’esclusivo percorso formativo “Corso IA: Orizzonte IA per la Pubblica Amministrazione”, erogato tramite la piattaforma EDR Academy PA.

Una svolta epocale per gli enti locali

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dei Comuni segna un vero e proprio cambio di passo. L’IA offre l’opportunità straordinaria di velocizzare i processi burocratici, automatizzare le attività ripetitive e migliorare l’erogazione dei servizi al cittadino, restituendo ai dipendenti tempo prezioso da dedicare alle attività a maggior valore aggiunto.

Tuttavia, l’efficacia di questi strumenti dipende direttamente dalla preparazione di chi li gestisce. Ignorare il funzionamento e la logica dell’IA espone l’amministrazione a rischi rilevanti, primo fra tutti quello legato alla gestione e tutela dei dati personali e sensibili. Senza le adeguate competenze, l’uso imprudente di algoritmi e software intelligenti può compromettere la riservatezza delle informazioni dei cittadini e violare la normativa in materia di privacy (GDPR).

Il commento del Presidente Emilio De Rango

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta la più grande opportunità di ammodernamento che i nostri enti locali abbiano mai avuto a disposizione” – dichiara Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria PA. “Può snellire le procedure, eliminare i colli di bottiglia e permettere agli operatori di lavorare meglio e con maggiore efficienza. Ma l’IA è un amplificatore: se usata senza consapevolezza, rischia di amplificare anche i nostri errori. Chi non ne conosce il funzionamento, la sicurezza e la gestione dei dati personali mette a rischio l’ente e la fiducia dei cittadini. Con questo corso, erogato sulla piattaforma EDR Academy PA, vogliamo che i dipendenti pubblici non siano semplici spettatori passivi del cambiamento, ma i veri e propri protagonisti di questa rivoluzione amministrativa.”

Dipendenti protagonisti del cambiamento: la formazione al centro

Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, nasce proprio con l’obiettivo di guidare il personale degli enti locali passo dopo passo, trasformando i dubbi in competenze e la tecnologia in un alleato quotidiano. I partecipanti impareranno a sfruttare le potenzialità dell’IA nei flussi di lavoro comunali, comprendendo come operare sempre nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e tutela dei dati. Al termine del percorso verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione ufficialmente riconosciuto.

Dettagli e modalità di partecipazione

Il corso inizierà ufficialmente il 10 novembre. Le iscrizioni sono già aperte e rimarranno attive fino al 9 novembre.

La partecipazione al corso è completamente gratuita per tutti i dipendenti dei Comuni Associati al Polo Digitale Calabria PA, al netto delle sole spese di segreteria pari a € 45,00.

I Comuni attualmente associati al Polo Digitale Calabria PA sono: San Benedetto Ullano, Lattarico, Castrolibero, Mongrassano, Longobardi, Tarsia, Firmo, Caccuri, Santa Sofia d’Epiro, San Lucido, Roggiano Gravina, Cetraro.