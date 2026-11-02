Intrecci – Abitiamo il Lametino: a Via Razionale la prima assemblea di quartiere per progettare insieme gli spazi comuni

La riqualificazione di uno spazio pubblico può diventare un’occasione per conoscersi e sentirsi parte della stessa comunità: nasce la prima assemblea di quartiere promossa da “Intrecci – Abitiamo il Lametino”, in programma sabato 7 novembre, alle ore 17, nella villetta di Via Razionale, a Lamezia Terme. L’incontro, aperto a tutti i cittadini rom e non rom del quartiere, darà avvio a un percorso di progettazione condivisa nel quale gli abitanti saranno chiamati a immaginare insieme il futuro degli spazi da riqualificare.

L’assemblea sarà un momento di ascolto, durante il quale i partecipanti potranno raccontare come vivono il quartiere, quali esigenze avvertono e quali cambiamenti vorrebbero vedere realizzati. Attraverso attività guidate e strumenti di partecipazione, le proposte raccolte contribuiranno a orientare il percorso di riqualificazione, valorizzando il punto di vista di chi quei luoghi li conosce e li frequenta ogni giorno. A facilitare l’incontro sarà Angelo Carchidi, animatore territoriale del progetto Intrecci. Sarà inoltre l’occasione per condividere aggiornamenti sulle prospettive del progetto e sulle prossime attività previste nei quartieri.

Il confronto sugli spazi comuni rappresenta anche un’opportunità per favorire la conoscenza reciproca tra gli abitanti. Sedersi allo stesso tavolo, esprimere le proprie idee e contribuire alle scelte che riguardano il quartiere significa partecipare alla sua vita e sviluppare un senso di appartenenza condiviso.

Abitare, in questa prospettiva, significa anche conoscere le persone con cui si condividono gli spazi quotidiani e contribuire al benessere del luogo in cui si vive.

La prima assemblea segna l’inizio di un percorso che proseguirà con il coinvolgimento diretto dei cittadini. Le idee emerse durante l’incontro saranno il punto di partenza per lavorare sugli spazi da riqualificare e creare nuove occasioni di collaborazione tra gli abitanti.

L’appuntamento è organizzato da Intrecci ATS. La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di iscrizione.

Il progetto “Intrecci – Abitiamo il Lametino” è realizzato grazie ai fondi europei della Regione Calabria nell’ambito della programmazione PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027.