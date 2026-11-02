Nuovo debutto giovedì al Piccolo Teatro Unical per “Risto Reich”

Ancora uno spettacolo di denuncia per Teatro Rossosimona, la compagnia diretta e fondata da Lindo Nudo, da quasi trent’anni attiva sulla scena teatrale regionale e nazionale.

Giovedì 5 novembre alle 20.30, nell’ambito della rassegna “Focus”, debutta sul palcoscenico del Piccolo Teatro dell’Università della Calabria “Risto Reich”, scritto, diretto e interpretato da Manolo Muoio, con il contributo artistico di Ernesto Orrico e la collaborazione della compagnia viennese Satyrikon .

Il monologo trae ispirazione dal libro “ Risto Reich. Il lavoro del cameriere ” (Alegre, 2025) di Luigi Chiarella, corrosivo romanzo working class nel quale l’autore descrive i suoi dieci anni da cameriere immigrato a Vienna.

Altrettanto pungente è la pièce che Manolo Muoio, performer e collaboratore storico di Rossosimona, ha tratto dal volume dell’amico con cui ha condiviso le prime esperienze teatrali.

Scrive Muoio nelle note di regia: “Mi sono lasciato conquistare da questo avvincente romanzo di formazione. Ho provato a capire le ragioni di un acuminato saggio di denuncia cucinato sotto forma di racconto, mi sono avventurato nel mirabolante soggetto di auto-fiction che Chiarella ‘mette in scena’, rimanendo vittima della Sindrome di Stendhal mentre visitavo per interposta persona le più celebri gallerie d’arte nella capitale della Mitteleuropa: le orecchie affogate nel ruvido rock’n’roll crossover tanto caro all’autore di queste pagine. Mi sono commosso fino alle lacrime, mentre vivevo, al fianco del protagonista, le vicende di un’inedita avventura picaresca, lance in resta contro i mulini a vento della Vienna Risto-Reich.

Credo ne sia venuta fuori una performance asciutta e affilata, durante la quale i ‘materiali scenici’ hanno cominciato a esprimersi per conto proprio rivelando aspri brandelli di senso e preziose immagini epifaniche, in una di quelle reazioni alchemiche che soltanto alcune rare volte si verificano, nell’incontro/scontro fra arti sorelle praticate da menti affini”.

Luigi Chiarella, attore, scrittore, drammaturgo, laureatosi all’Università della Calabria, vi fa ritorno da docente per Working Class Ink: un laboratorio di scrittura del reale destinato agli studenti dei corsi di studio Media e Società Digitale, Scritture Immagini e Media Digitali, Scienze della Politica e Istituzioni Internazionali appartenenti al Dispes – del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, da realizzare nei giorni 3-4-5 novembre con il supporto della docente Olimpia Affuso, e un laboratorio di scrittura di scena, da tenere il 6 e 7 novembre al Piccolo Teatro Unical, gratuito e aperto non solo a studenti ma anche a operatori teatrali e aspiranti drammaturghi previa iscrizione all’indirizzo rossosimonaorganizzazione@gmail.com.

Lo spettacolo e i laboratori sono parte integrante della rassegna autunnale Focus, la cui direzione artistica è affidata a Lindo Nudo. Un cartellone che intreccia produzione teatrale, ricerca e attività laboratoriale, finalizzato a rafforzare la qualità culturale e la dimensione comunitaria dell’Ateneo grazie anche alla rinnovata collaborazione con l’Università della Calabria e allo scambio didattico con alcuni dipartimenti.

Lo spettacolo “Risto Reich” sarà in replica domenica 8 novembre alle 18.30 al teatro “F. Gambaro” di San Fili nell’ambito della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali”.