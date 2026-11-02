Cosenza: la raccolta di sangue in Piazza XV marzo

Una partecipazione soddisfacente e un importante segnale di sensibilità e solidarietà da parte della comunità. Si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre, in Piazza XV Marzo a Cosenza, la giornata di raccolta sangue promossa dalla Provincia di Cosenza in collaborazione con l’Avis Provinciale di Cosenza, con la presenza dell’autoemoteca dell’associazione.

L’iniziativa ha rappresentato un momento concreto di impegno a favore della cultura della donazione e della solidarietà, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di plasmaderivati.

«Sono particolarmente soddisfatto della partecipazione registrata nella giornata di ieri – dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di aderire a questa iniziativa, dimostrando concretamente attenzione verso gli altri e sensibilità nei confronti di un tema così importante. Donare il sangue significa compiere un gesto semplice, ma dal valore straordinario, perché può contribuire a salvare vite umane e rappresenta una delle più belle espressioni di solidarietà e responsabilità collettiva».

«Questa giornata – prosegue Faragalli – conferma il valore del percorso di collaborazione avviato con l’Avis Provinciale di Cosenza e formalizzato lo scorso maggio attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. Crediamo fortemente nella sinergia tra istituzioni e mondo del volontariato, perché solo attraverso un impegno condiviso è possibile diffondere la cultura del dono, sensibilizzare la cittadinanza e costruire una comunità sempre più consapevole e partecipe».

«Il nostro obiettivo – conclude il Presidente – è dare continuità a iniziative come questa, trasformando i valori della solidarietà in occasioni concrete di partecipazione. Ringrazio l’Avis Provinciale di Cosenza per la collaborazione, quanti hanno contribuito all’organizzazione della giornata e tutti i cittadini che, con la loro adesione, hanno dimostrato che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza».