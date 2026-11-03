Lions, a Lamezia Terme una giornata dedicata alle eccellenze del territorio: professioni e arti sotto i riflettori

Domenica 15 novembre, alla Sala Mons. Luisi, il Lions International celebra le personalità che si distinguono nei diversi ambiti professionali e artistici. Un’iniziativa per promuovere il talento, il merito e i valori del territorio. Valorizzare il talento, riconoscere il merito e dare visibilità a quelle personalità che, attraverso il proprio impegno professionale e artistico, contribuiscono alla crescita della comunità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Eccellenze nelle professioni e nelle arti del territorio”, promossa nell’ambito della X Circoscrizione del Distretto Lions 108 Ya, in programma domenica 15 novembre, alle ore 9, presso la Sala Mons. Luisi di Lamezia Terme. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione, dedicata alle eccellenze locali e alle esperienze di donne e uomini che si sono distinti nei rispettivi settori, diventando espressione delle competenze, della creatività e delle potenzialità del territorio. La manifestazione si aprirà con i saluti delle autorità civili e religiose e col saluto della presidente Lions Club Lamezia Host, Caterina Ermio e proseguirà con le interviste ai premiati, protagonisti di un momento di confronto volto a raccontare percorsi professionali, esperienze personali e risultati raggiunti. Numerosa la partecipazione dei rappresentanti dei Lions Club del territorio, insieme ai presidenti di zona e ai vertici distrettuali. Saranno presenti, tra gli altri, il Governatore Bruno Canetti, i Vice Governatori Gianfranco Ucci e Felice Raso Costabile e il presidente della X Circoscrizione Bruno Doria. A introdurre i lavori sarà Pasquale Sessa, responsabile distrettuale del Service, mentre sarà affidata a Pietro Zungrone, cerimoniere della X Circoscrizione, e Danila Lento, cerimoniere del Lions Club Lamezia Host, la gestione della manifestazione. L’iniziativa coinvolge i club Lions di Lamezia Terme, Catanzaro, Crotone, Soverato, Squillace, Cropani, Girifalco e Vibo Valentia, testimoniando la volontà di fare rete e rafforzare il legame tra associazionismo, istituzioni e società civile. Non soltanto una cerimonia di premiazione, dunque, ma un momento per riconoscere il valore delle competenze e dell’impegno individuale, offrendo visibilità a chi contribuisce quotidianamente allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Calabria. Un appuntamento che racchiude pienamente lo spirito del Lions International: essere al servizio della comunità, promuovere i valori positivi e sostenere le energie migliori del territorio. «Insieme per valorizzare le eccellenze del nostro territorio» è il messaggio che accompagna la manifestazione e ne sintetizza il significato: riconoscere il merito significa investire nel futuro della comunità.