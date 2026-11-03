Il Centro Studi Giorgio La Pira di Cassano All’Ionio promuove incontro nel ricordo di Peppino Iannicelli

Il Centro Studi Giorgio La Pira di Cassano All’Ionio,

promuove un momento di memoria e confronto sul suo impegno politico e civile. La comunità si ritrova per ricordare Peppino Iannicelli. L’iniziativa, si terrà lunedì 16 novembre 2026, alle ore 18, presso la sala conferenze delle terme sibarite. Una vita di passione politica, radicata nelle istituzioni e nella famiglia: è il filo dell’incontro dedicato a un uomo che ha attraversato una parte significativa della storia della sinistra e delle istituzioni del territorio. Militante e dirigente del PCI, consigliere comunale, già vice sindaco di Cassano. Un impegno costante al servizio della comunità, nell’amministrazione pubblica come nella formazione dei giovani. Un percorso vissuto con schiettezza, autonomia di giudizio e disponibilità al confronto. A parlarne saranno Giuseppe Aloise, Gaetano Di Cunto, Franco Pacenza, Mario Albino Gagliardi e Tonino Morelli. Porterà il saluto Gianpaolo Iacobini, sindaco della città delle terme. I lavori saranno coordinati dal giornalista, Francesco Garofalo. Amici e conoscenti porteranno testimonianze, ricordi ed episodi della sua vita. L’incontro ricomporrà, attraverso le voci di chi lo ha conosciuto, il suo profilo politico e umano: le battaglie e le responsabilità pubbliche, gli affetti familiari, le amicizie e le discussioni che ne hanno segnato il percorso. Per il Centro La Pira, un momento per custodire questa memoria anche per trasmettere alle generazioni più giovani il valore della partecipazione e dell’impegno collettivo, attraverso una storia che appartiene all’intera comunità.