Volo dell’Aeronautica Militare per trasporto d’urgenza da Lamezia Terme a Roma

Un uomo di 64 anni, ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza, è stato trasferito d’urgenza a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare per poter proseguire le cure in una struttura sanitaria specializzata. Il trasporto è stato effettuato con un velivolo Gulfstream G-650 del 31° Stormo, decollato dall’aeroporto di Lamezia Terme e diretto allo scalo di Ciampino.

A bordo, oltre al paziente, erano presenti un medico e un infermiere che hanno garantito l’assistenza sanitaria per tutta la durata del viaggio. Una volta arrivato nella Capitale, il sessantaquattrenne è stato trasferito al Policlinico Umberto I, individuato come centro ospedaliero di destinazione per la prosecuzione del percorso terapeutico.

L’intervento è stato attivato in seguito a una richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, inoltrata alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea. Quest’ultima ha disposto l’impiego di un equipaggio dell’Aeronautica Militare già in stato di prontezza per le missioni di trasporto sanitario urgente.

Concluse le operazioni di trasferimento e affidato il paziente alla struttura romana, il Gulfstream G-650 e il personale del 31° Stormo sono rientrati a Ciampino, tornando a disposizione per eventuali ulteriori interventi.