Cosenza, il sindaco Franz Caruso annuncia la bitumazione di Corso Umberto: “Un intervento atteso, ora un ripristino definitivo e duraturo”

“Procederemo alla bitumazione di Corso Umberto, dando finalmente risposta a un’esigenza molto sentita dai cittadini. È un intervento atteso da tempo, che oggi possiamo portare a compimento dopo aver completato le necessarie verifiche sui sottoservizi, sulle reti fognarie e idriche e sulle infrastrutture elettriche. Abbiamo voluto seguire un percorso preciso: prima risolvere le questioni relative alle reti interrate, poi procedere al rifacimento del manto stradale, affinché la bitumazione sia definitiva e possa durare nel tempo, senza il rischio di dover nuovamente intervenire sulle stesse strade”.

È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, comunicando l’avvio della fase conclusiva degli interventi che interesseranno Corso Umberto

L’Amministrazione comunale ha infatti autorizzato la variante al tracciato dei lavori di Enel Distribuzione, nell’ambito del Piano Resilienza Climatica CP Cosenza. La modifica si è resa necessaria a seguito dei rinvenimenti archeologici emersi durante i saggi disposti dalla Soprintendenza in Piazza Matteotti.

In base alle prescrizioni impartite dal Comune, il ripristino riguarderà l’intera larghezza delle carreggiate dell’arteria interessata. I sampietrini rimossi saranno trasferiti presso il magazzino comunale di Vaglio Lise e saranno ripristinate anche la segnaletica stradale e gli attraversamenti pedonali. La durata prevista dei lavori è di 12 giorni lavorativi.

“Il nostro obiettivo – aggiunge il Primo Cittadino – è superare la logica degli interventi tampone e restituire ai cosentini strade sicure, decorose e riqualificate in maniera strutturale. Fin dal nostro insediamento abbiamo investito nella manutenzione della viabilità, nonostante le difficoltà finanziarie ereditate e i vincoli che hanno accompagnato l’azione amministrativa. Abbiamo reperito risorse, avviato programmi di bitumazione e destinato anche nel 2026 oltre un milione di euro alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle strade, dal centro alle periferie”.

“Continuiamo a lavorare con una visione complessiva della città – conclude Franz Caruso – perché la qualità della viabilità è un elemento fondamentale della vivibilità urbana. Non basta rifare l’asfalto: occorre farlo bene, dopo aver verificato e sistemato tutto ciò che si trova al di sotto. È questa la garanzia che vogliamo offrire ai cittadini: interventi programmati, coordinati e capaci di dare risultati concreti e duraturi”.