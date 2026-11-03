Frascineto (Cs), 150mila euro per la viabilità rurale

Un altro importante risultato per il nostro territorio. L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 150.000,00 euro nell’ambito delle misure dedicate all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale,, destinato alla manutenzione straordinaria e al completamento della viabilità in Contrada San Leonardo e sulla strada vicinale San Lorenzo Salinari. Un intervento importante per migliorare la percorribilità delle strade rurali, agevolare il lavoro degli operatori agricoli e garantire collegamenti più sicuri e funzionali.

L’assessore all’Agricoltura Gennaro De Paola dichiara: «Sono particolarmente soddisfatto perché, per l’anno in corso, questo è il secondo finanziamento di 150.000 euro che riusciamo a ottenere per la viabilità rurale, per un totale di 300.000 euro destinati a migliorare le nostre strade di campagna. Il primo finanziamento riguarda il completamento della strada rurale Ruga e la manutenzione della strada Via Pozzo di Paolo, per i quali i lavori inizieranno a breve. Con questo secondo finanziamento potremo intervenire in Contrada San Leonardo e sulla strada vicinale San Lorenzo Salinari.

Si tratta di interventi importanti per il nostro comparto agricolo e per tutti coloro che quotidianamente lavorano nelle nostre campagne. Una viabilità rurale efficiente significa agevolare il lavoro degli agricoltori, migliorare l’accessibilità dei terreni e sostenere concretamente le attività produttive. Continueremo a lavorare con attenzione e impegno per intercettare nuove risorse e dare risposte alle esigenze del nostro territorio e del mondo agricolo». L’Amministrazione comunale prosegue il proprio lavoro per intercettare risorse, programmare interventi e dare risposte concrete alle esigenze della comunità. Due finanziamenti, 300.000 euro per la viabilità rurale e nuovi interventi in programma. Lavori, progetti e risultati: avanti a testa bassa, per Frascineto.