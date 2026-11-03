Tutti pronto per i Cosenza Paralympic Days 2026

Pasqualina Straface, Assessore Regionale.

Il convegno sarà un momento di confronto e riflessione sul valore dello sport quale strumento di inclusione sociale, crescita personale e pari opportunità.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE – LA NAZIONALE SI ALLENA A COSENZA

Un secondo importante appuntamento per gli organi di informazione è previsto venerdì 6 novembre, alle ore 10:30, presso il Campo Scuola di Cosenza, in via degli Stadi, in occasione degli allenamenti della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica, in programma dalle ore 10:00 alle 12:30.

Alle ore 10:30 sarà presente l’Assessore Regionale con delega allo Sport, Eulalia Micheli, Mariano Salvatore, Presidente Nazionale FISPES; Orazio Scarpa, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica; Francesco Carboni Segretario Generale Fispes, Delegato Regionale FISPES Calabria, Daniele Maletta, e gli atleti.

Durante la manifestazione saranno protagonisti alcuni dei più grandi nomi dello sport paralimpico italiano, tra cui Bebe Vio, Ambra Sabatini, Oney Tapia e Carlo Calcagni, atleti che con le loro straordinarie carriere rappresentano esempi di determinazione, talento e capacità di superare ogni barriera.

La mattinata rappresenterà un’occasione per le testate giornalistiche di incontrare gli atleti, realizzare interviste, riprese televisive e servizi fotografici, raccontando da vicino il lavoro della Nazionale e le storie dei suoi protagonisti.

SABATO 7 NOVEMBRE – MEETING DEL MEZZOGIORNO

Il programma proseguirà sabato 7 novembre, dalle ore 14:30 alle 19:00, presso il Campo Scuola di Cosenza, con il Meeting del Mezzogiorno di Atletica Paralimpica.

Un pomeriggio dedicato alle competizioni sportive, accompagnato da musica, animazione e degustazioni di prodotti tipici calabresi, per unire sport, inclusione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

INVITO AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Tutte le testate giornalistiche, televisive, radiofoniche e online sono invitate a partecipare e a dare copertura mediatica alla manifestazione, con particolare riferimento a due appuntamenti:

Mercoledì 4 novembre – ore 11:30

Università della Calabria

Convegno inaugurale «L’atletica paralimpica come modello di inclusione sociale».

Venerdì 6 novembre – ore 10:30

Campo Scuola di Cosenza – Via degli Stadi

