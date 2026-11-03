Tutti pronto per i Cosenza Paralympic Days 2026

Dal 4 all’8 novembre Cosenza sarà protagonista dello sport paralimpico con cinque giornate dedicate allo sport, alla formazione, all’inclusione e alla valorizzazione del territorio. Tra i protagonisti Bebe Vio, Ambra Sabatini, Oney Tapia e Carlo Calcagni.
Prendono il via i Cosenza Paralympic Days 2026, una manifestazione promossa dalla FISPES Calabria, guidata dal Delegato Regionale Daniele Maletta, ideatore e promotore dell’iniziativa, che porterà a Cosenza grandi protagonisti dello sport paralimpico nazionale e internazionale, insieme ad atleti, tecnici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo.
L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport paralimpico, sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e valorizzare il territorio calabrese.
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE – CONVEGNO DI APERTURA
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 4 novembre, alle ore 11:30, presso l’Università della Calabria, con il convegno dal titolo «L’atletica paralimpica come modello di inclusione sociale».
All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario e sportivo, insieme ai vertici della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.
Tra i protagonisti:
Mariano Salvatore, Presidente Nazionale FISPES;
Orazio Scarpa, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica;
Daniele Maletta, Delegato Regionale FISPES Calabria, ideatore e promotore della manifestazione;
Francesco Imperio, atleta della Nazionale Italiana e giovane talento dell’atletica paralimpica cosentina;
Eulalia Micheli, Assessore Regionale con delega allo Sport;
Pasqualina Straface, Assessore Regionale.
Il convegno sarà un momento di confronto e riflessione sul valore dello sport quale strumento di inclusione sociale, crescita personale e pari opportunità.
VENERDÌ 6 NOVEMBRE – LA NAZIONALE SI ALLENA A COSENZA
Un secondo importante appuntamento per gli organi di informazione è previsto venerdì 6 novembre, alle ore 10:30, presso il Campo Scuola di Cosenza, in via degli Stadi, in occasione degli allenamenti della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica, in programma dalle ore 10:00 alle 12:30.
Alle ore 10:30 sarà presente l’Assessore Regionale con delega allo Sport, Eulalia Micheli, Mariano Salvatore, Presidente Nazionale FISPES; Orazio Scarpa, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica; Francesco Carboni Segretario Generale Fispes, Delegato Regionale FISPES Calabria, Daniele Maletta, e gli atleti.
Durante la manifestazione saranno protagonisti alcuni dei più grandi nomi dello sport paralimpico italiano, tra cui Bebe Vio, Ambra Sabatini, Oney Tapia e Carlo Calcagni, atleti che con le loro straordinarie carriere rappresentano esempi di determinazione, talento e capacità di superare ogni barriera.
La mattinata rappresenterà un’occasione per le testate giornalistiche di incontrare gli atleti, realizzare interviste, riprese televisive e servizi fotografici, raccontando da vicino il lavoro della Nazionale e le storie dei suoi protagonisti.
SABATO 7 NOVEMBRE – MEETING DEL MEZZOGIORNO
Il programma proseguirà sabato 7 novembre, dalle ore 14:30 alle 19:00, presso il Campo Scuola di Cosenza, con il Meeting del Mezzogiorno di Atletica Paralimpica.
Un pomeriggio dedicato alle competizioni sportive, accompagnato da musica, animazione e degustazioni di prodotti tipici calabresi, per unire sport, inclusione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.
INVITO AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Tutte le testate giornalistiche, televisive, radiofoniche e online sono invitate a partecipare e a dare copertura mediatica alla manifestazione, con particolare riferimento a due appuntamenti:
Mercoledì 4 novembre – ore 11:30
Università della Calabria
Convegno inaugurale «L’atletica paralimpica come modello di inclusione sociale».
Venerdì 6 novembre – ore 10:30
Campo Scuola di Cosenza – Via degli Stadi
Allenamenti della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica, alla presenza dell’Assessore Regionale Eulalia Micheli, del Delegato Regionale FISPES Calabria Daniele Maletta e dei protagonisti del movimento paralimpico.