Manutenzione e lavori pubblici, Franz Caruso: “Non si interviene su chiamata, ma con una programmazione precisa. Risolviamo le criticità dando risposte definitive alla comunità tutta”

“Non si interviene su chiamata, ma attraverso una programmazione precisa e organica, che investe tutti i settori di nostra competenza. Abbiamo individuato le priorità e definito una serie di interventi urgenti e importanti che dovranno essere portati avanti sin da subito, con l’obiettivo di risolvere le criticità ancora aperte e dare risposte concrete ai cittadini”.

È quanto ha dichiarato il sindaco Franz Caruso al termine della riunione tecnica che ha tenuto questa mattina con i settori comunali Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e Lavori pubblici, nel corso della quale è stata effettuata un’approfondita ricognizione delle problematiche ancora in essere e sono state definite le linee operative per i prossimi interventi.

Tra le priorità, la bitumazione e la messa in sicurezza della rete viaria cittadina. I lavori sono già partiti questa mattina da corso Umberto e proseguiranno progressivamente sulle altre strade che necessitano di interventi, attraverso il ripristino del manto stradale, la chiusura delle buche e l’eliminazione delle situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche le problematiche relative alla manutenzione degli edifici scolastici, con l’individuazione delle esigenze delle diverse strutture, e quelle ancora irrisolte del cimitero cittadino, rispetto alle quali si è proceduto a fare il punto sugli interventi necessari. Attenzione è stata riservata, più in generale, alle diverse criticità manutentive del territorio, con l’intento di coordinare le attività e stabilire precise priorità operative.

Altro capitolo importante della riunione ha riguardato il completamento dei lavori del CIS Accessibilità e di Agenda Urbana 2, programmi sui quali l’Amministrazione comunale intende imprimere un’accelerazione, affinché le opere previste possano essere portate a termine nei tempi stabiliti.

“Ho chiesto agli uffici – ha aggiunto il Primo Cittadino – di procedere con tempestività, coordinamento e determinazione, perché alle criticità che abbiamo esaminato devono seguire interventi concreti. Dalla manutenzione delle strade a quella delle scuole, dalle problematiche del cimitero al completamento delle opere pubbliche, dobbiamo assicurare una presenza costante e una capacità di intervento efficace. La città ha bisogno di risposte, ma soprattutto di un metodo di lavoro che non si limiti a rincorrere le emergenze, bensì affronti i problemi in maniera strutturale e programmata”.

“La riunione di questa mattina – ha concluso Franz Caruso – segna un ulteriore momento di verifica e di impulso all’attività dei settori interessati. La cura della città, la sicurezza dei cittadini e la qualità degli spazi e dei servizi pubblici sono obiettivi ai quali lavoriamo quotidianamente e sui quali intendiamo continuare a mantenere alta l’attenzione”.