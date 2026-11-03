Porto di Taureana di Palmi, al via i lavori per il completamento delle banchine

Il progetto prevede il completamento delle banchine di riva, così da rendere interamente banchinato il perimetro dello specchio acqueo portuale. L’intervento permetterà di ampliare la superficie complessivamente disponibile e di incrementare il numero dei posti barca, migliorando le condizioni di navigabilità e di sicurezza all’interno del bacino.

Una parte significativa dei lavori riguarderà anche le aree a terra, che saranno riqualificate e organizzate per rendere il porto maggiormente fruibile e funzionale. È prevista la pavimentazione dei piazzali con lastre di porfido, oltre alla realizzazione dei servizi necessari alla gestione della nuova infrastruttura.

Saranno inoltre realizzati box destinati alle attività nautiche e strutture di servizio per i diportisti, con spazi destinati alla ristorazione, ai circoli nautici, alle attività commerciali e ai servizi igienici.

L’obiettivo è trasformare Taureana di Palmi in un’infrastruttura capace non solo di offrire nuovi posti barca, ma anche di diventare un luogo di accoglienza e di relazione tra il porto, la città e il mare, contribuendo alla crescita dell’offerta turistica e alla valorizzazione della Costa Viola.

Un progetto reso possibile anche grazie alla forte sinergia istituzionale con il Comune di Palmi, che rappresenta un elemento fondamentale per trasformare gli interventi sul porto in concrete opportunità di valorizzazione del territorio. Si restituisce, così, alla città e all’intera Calabria una marina moderna, qualificata e attrattiva, capace di ampliare l’offerta dei servizi portuali e di diventare una nuova risorsa per la comunità, per la nautica e per lo sviluppo turistico della Costa Viola.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali e paesaggistici, che costituiscono uno degli elementi qualificanti dell’intervento.

Tra le soluzioni previste assume particolare rilievo il riutilizzo dei materiali provenienti dalle attività di scavo e dragaggio, che saranno impiegati per il ripascimento di un tratto di litorale posto a nord del porto.

La scelta consente di valorizzare i materiali derivanti dalle lavorazioni, riducendo il ricorso allo smaltimento e, allo stesso tempo, contribuendo alla tutela e alla riqualificazione del litorale.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuove aree di verde attrezzato negli spazi retrostanti i cassoni, oggi non adeguatamente valorizzati, con l’obiettivo di migliorare l’inserimento dell’infrastruttura nel contesto paesaggistico.

Particolare cura è stata dedicata anche alla scelta delle essenze vegetali. Saranno utilizzate specie autoctone e coerenti con l’ambiente costiero, attraverso la realizzazione di sistemi dunali in grado di svolgere una duplice funzione, ambientale e paesaggistica.

«Non si tratta soltanto di completare un’opera portuale – sottolinea il presidente Piacenza – ma di costruire un’infrastruttura capace di dialogare con il territorio e con il paesaggio nel quale è inserita. Il riutilizzo dei materiali di scavo per il ripascimento, le nuove aree verdi, le essenze autoctone e i sistemi dunali rappresentano scelte concrete che vanno nella direzione di una maggiore sostenibilità dell’intervento. Vogliamo che il porto di Taureana diventi un punto di riferimento per la nautica da diporto e, al tempo stesso, un nuovo elemento di attrattività per l’intera Costa Viola».