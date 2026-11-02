L’8 novembre a Gallicianò (RC) la II Mostra Espositiva degli Autoctoni dell’Aspromonte

Domenica 8 novembre 2026 il borgo dell’Area Grecanica ospiterà l’atteso evento zootecnico organizzato dal C.U.P.A.C. Una giornata di festa, cultura e valorizzazione della storica Capra dell’Aspromonte, oggi orgogliosamente iscritta nel Registro Regionale della Biodiversità.

Il cuore dell’Aspromonte torna a battere per le sue radici più autentiche. Domenica 8 novembre 2026, il suggestivo borgo di Gallicianò farà da cornice alla II Mostra Espositiva degli Autoctoni dell’Aspromonte. Un grande appuntamento organizzato dal Comitato Unione Allevatori Calabria (C.U.P.A.C.) per celebrare il patrimonio zootecnico, la biodiversità e l’identità dell’intera Area Grecanica.

Questa seconda edizione assume un valore ancora più speciale e simbolico, inserendosi nel solco di un percorso di riscoperta e tutela che ha visto un traguardo storico fondamentale: l’iscrizione ufficiale della Capra dell’Aspromonte nel Registro Regionale della Biodiversità Agraria e Alimentare (Decreto n. 7960 del 08/06/2023). Un risultato straordinario fortemente voluto e promosso a suo tempo dal Dott. Domenico Tripodi — già Presidente Provinciale dell’ARA Calabria — che con visione e dedizione, ha lavorato in stretta sinergia con l’ARSAC per rendere questa tutela una realtà concreta.

Un’icona della nostra terra

La Capra dell’Aspromonte non è solo un animale allevato per la sua incredibile rusticità e duplice attitudine (latte e carne), ma è il simbolo vivente di un territorio aspro e magnifico. Presente fin dalla preistoria, perfettamente adattata alle pareti rocciose e ai pascoli montani grazie a un equilibrio straordinario che le permette di inerpicarsi ovunque, questa razza rappresenta un tassello cruciale per la salvaguardia dell’ambiente, la prevenzione degli incendi boschivi e il presidio economico delle aree interne.

Con circa 9.500 capi allevati nelle aziende del territorio reggino, la Capra dell’Aspromonte regala produzioni casearie d’eccellenza — dal celebre Musulupu ai formaggi tradizionali e ai canestrati — che raccontano secoli di cultura pastorale grecanica.

Il Programma della Manifestazione (8 Novembre 2026)

La giornata dell’8 novembre offrirà un ricchissimo calendario di momenti espositivi, culturali e conviviali:

Ore 08:00 – 09:30: Raduno dei capi nell’area espositiva.

Ore 10:30 – 11:30: Inaugurazione ufficiale della manifestazione.

Ore 11:30 – 13:00: Valutazione dei capi presenti all’esposizione.

Ore 13:00 – 13:30: Sfilata nell’arena dei migliori soggetti.

Ore 13:30: Pranzo con cucina tipica e prodotti della capra aspromontana.

Ore 15:00: Tavola Rotonda dal titolo “La Capra Dell’Aspromonte: Patrimonio Identitario Dell’Area Grecanica”, un momento di confronto sul futuro della tutela di questa razza preziosa.

Ore 16:00: Premiazione dei campioni assoluti di categoria.

Ore 16:30: Assegnazione premi e riconoscimenti agli allevatori.

Ore 17:00: Tradizionale e coinvolgente raduno di tarantella.

Le Categorie in Gara

L’esposizione vedrà sfidarsi i migliori esemplari del territorio suddivisi nelle seguenti categorie ufficiali:

Capretta (Nata nel 2026)

Capra giovane (2024-2025)

Capra adulta (2022 in giù)

Becchetto (Nato nel 2026)

Becco adulto (2022 in giù)

Re della mostra

Regina della mostra