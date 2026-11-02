Contrasto alla criminalità giovanile in provincia di Reggio Calabria: i numeri dell’attività della Polizia di Stato

L’attività svolta nel territorio reggino dalla Squadra Mobile ha consentito di controllare sia il centro cittadino che le principali piazze della città, i centri ed esercizi, le sale giochi e le stazioni, controllando anche 103 minorenni.

Tra i maggiorenni sono stati arrestati 6 soggetti per reati contro la persona, reati contro il patrimonio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, produzione e altri reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi da guerra o tipo guerra, munizioni, esplosivi; altri due sono stati arrestati per produzione, traffico, commercio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

7 giovani sono stati, invece, denunciati in stato di libertà per reati contro la persona, reati contro il patrimonio e reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Sono stati, altresì, emessi due provvedimenti di obbligo di presentazione alla p.g. e 3 soggetti sono stati raggiunti da provvedimento di avviso orale.

Sono state, inoltre, svolte 16 perquisizioni sia personali che domiciliari, che hanno condotto al sequestro di sostanza stupefacente, nello specifico circa 10 Kg. di Marijuana e 37 gr. di Hashish, 3,5 gr. di cocaina, e una pistola.