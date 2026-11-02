Crotone, il Colleggio Nazionale Capitano di Lungo Corso saluta e ringrazia Alfonso Cernuzio: “Riferimento per la comunità marittima”

Il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina – Sezione di Crotone, attraverso il proprio delegato, Capitano Girolamo Parretta, esprime un sentito e caloroso ringraziamento al dott. Alfonso Cernuzio, fiduciario del SASN (Servizi di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), che, dopo una lunga e importante carriera professionale, si appresta a raggiungere il meritato traguardo della pensione.

Dal 1993 a oggi, per oltre trent’anni, il dott. Cernuzio ha rappresentato un riferimento imprescindibile per la comunità marittima crotonese. Un professionista che ha accompagnato generazioni di comandanti, ufficiali, direttori di macchina e marinai, garantendo loro assistenza sanitaria, disponibilità e attenzione, anche quando questi si trovavano imbarcati e lontani migliaia di miglia dalla propria città.

Il suo impegno, tuttavia, non si è limitato all’assistenza dei lavoratori naviganti, ma ha saputo estendersi alle loro famiglie, condividendone preoccupazioni e necessità. Attraverso la disponibilità personale, l’attenzione alle situazioni più delicate e anche le visite domiciliari, il dott. Cernuzio ha dimostrato una sensibilità umana e professionale che ha rappresentato un valore aggiunto per un’intera comunità.

«Per chi svolge la professione marittima, trascorrendo mesi in navigazione, spesso lontano dai propri affetti e dalla propria famiglia, sapere che a terra esiste una persona sulla quale poter contare è di fondamentale importanza. Il dott. Cernuzio ha rappresentato per tutti noi molto più di un riferimento sanitario: è stato una presenza rassicurante, un punto fermo, un interlocutore sempre disponibile nei momenti di necessità. In un certo senso, è stato un faro in mezzo al mare in tempesta della vita di un marinaio», dichiara il Capitano Girolamo Parretta, delegato della Sezione di Crotone del Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina.

«A nome del Collegio e dell’intera comunità marittima crotonese – prosegue Parretta – desidero rivolgergli il nostro più sincero ringraziamento per quanto ha fatto dal 1993 a oggi. La sua professionalità, unita a una disponibilità non comune e a una profonda attenzione verso le persone, ha lasciato un segno importante nella vita di tanti lavoratori del mare e delle loro famiglie. Sono qualità che non si dimenticano e che meritano di essere riconosciute pubblicamente».

Il pensionamento del dott. Cernuzio rappresenta quindi l’occasione per rendere omaggio non soltanto a una lunga carriera professionale, ma soprattutto a un percorso umano costruito nel tempo attraverso il rapporto diretto con la gente di mare, una categoria che, per la particolare natura del proprio lavoro, necessita di attenzione, comprensione e servizi di assistenza capaci di rispondere alle sue specifiche esigenze.

«A lui va il nostro abbraccio più sincero e riconoscente. Gli auguriamo di affrontare questa nuova fase della vita con la stessa serenità e soddisfazione che ha saputo trasmettere a tanti di noi. A nome di tutti i marittimi crotonesi e delle loro famiglie, grazie, dottore Cernuzio, per esserci stato vicino in tutti questi anni. Le auguriamo una pensione serena, ricca di soddisfazioni e di affetti», conclude il Capitano Parretta.

Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina Sezione di Crotone

Il delegato Capitano Girolamo Parretta