Reggio Calabria al centro della diplomazia scientifica internazionale: dal 3 al 5 novembre la Conferenza della Farnesina con il Vicepremier Tajani e rappresentanti del Governo e della ricerca

Reggio Calabria diventa il palcoscenico della diplomazia scientifica italiana e delle sue relazioni internazionali. Da oggi al 5 novembre, infatti, la città dello Stretto ospiterà la Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli, uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della Farnesina, che riunirà in punta di Stivale esponenti di primo piano del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e dell’innovazione tecnologica. Un’occasione di assoluta eccezione.

La scelta di Reggio Calabria quale sede della Conferenza conferisce alla città una centralità di assoluto prestigio nello scenario istituzionale e scientifico nazionale. Per tre giorni a partire da oggi, dunque, Reggio sarà il punto di convergenza delle strategie italiane per la crescita, delle competenze scientifiche di eccellenza e delle relazioni internazionali, affermando la propria vocazione di crocevia tra il Mediterraneo, l’Europa e le grandi reti della conoscenza e dell’innovazione. Un ruolo di primo piano che proietta la città al centro del confronto sulle trasformazioni tecnologiche e sulle prospettive di sviluppo.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa sarà la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, insieme a personalità di vertice delle istituzioni italiane.

Il programma contempla anche gli interventi del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, attraverso dei videomessaggi.

La Conferenza, intitolata «Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia», rappresenta uno dei principali momenti di elaborazione e coordinamento della strategia internazionale della Farnesina per sostenere la competitività del sistema produttivo italiano. L’edizione reggina assume un significato ulteriore perché è la prima successiva alla riforma del Ministero degli Affari Esteri, che ha rafforzato il ruolo della diplomazia scientifica quale strumento di crescita economica, sviluppo dell’innovazione e consolidamento delle collaborazioni internazionali.

Il programma prenderà avvio oggi, martedì 3 novembre, a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, con approfondimenti sulla diplomazia scientifica, sull’intelligenza artificiale e sulle prospettive dell’industria spaziale, oltre alle visite ad alcune eccellenze produttive. Domani, mercoledì 4 novembre, invece, presso l’Università Mediterranea, i lavori saranno dedicati all’innovazione scientifica e tecnologica applicata all’agricoltura, alla sostenibilità e allo sviluppo. Giovedì 5 novembre il momento culminante della Conferenza, con la sessione istituzionale in programma alle ore 12:00 presso il Teatro comunale “F. Cilea”, alla quale interverrà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, e del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. La sessione si concluderà con la firma del Protocollo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La Conferenza restituisce a Reggio Calabria una posizione di particolare centralità, non soltanto come sede di un evento internazionale, ma come luogo di incontro tra decisioni istituzionali, ricerca d’avanguardia e nuove opportunità di cooperazione. La presenza delle più alte rappresentanze governative e di autorevoli protagonisti della comunità scientifica valorizza le potenzialità della città, le sue eccellenze produttive, le competenze universitarie e il patrimonio storico e culturale, rafforzandone la proiezione nazionale e internazionale.