Zefiro in Jazz apre a Locri celebrando Pino Daniele

Il jazz, la grande musica d’autore e il Palazzo della Cultura di Locri colmo di emozioni. È partito con questi ottimi presupposti, domenica 1° novembre, il festival Zefiro in Jazz 2026, inaugurato da un omaggio a Pino Daniele affidato a due protagonisti della scena jazz italiana: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte.

Il cielo è pieno di stelle

Con Il cielo è pieno di stelle, il duo ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale attraverso l’universo creativo del cantautore napoletano, restituendone la ricchezza e la profondità attraverso una rilettura originale, capace di intrecciare blues, rock, funk e jazz.

Ad aprire il concerto è stata l’energia di Je so’ pazzo, una scelta che ha subito acceso la platea. Da quel momento, tromba e pianoforte hanno dialogato in un percorso fatto di virtuosismo, improvvisazione e sensibilità interpretativa, senza limitarsi a riproporre i brani più celebri, ma esplorandone le molteplici sfumature.

Il progetto, nato nel 2022 e già presentato in numerosi palcoscenici italiani e internazionali, è diventato nel 2024 anche un album, registrato a Napoli e pubblicato da Warner Music.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione di un pubblico numeroso ed eterogeneo, con spettatori arrivati anche dai centri del circondario. Un teatro pieno, unito dalla musica e dalle canzoni di un artista che continua a parlare a generazioni diverse. Particolarmente coinvolgente il finale, quando la platea ha accompagnato il ritornello di Se mi vuoi, prima di tributare ai due musicisti una lunga standing ovation.

I prossimi appuntamenti di Zefiro in Jazz

La rassegna proseguirà al Palazzo della Cultura di Locri con altri due appuntamenti:

– domenica 15 novembre, alle 18.30, sarà la volta di Equilibrismi, con Petra Magoni, voce, e Finaz, chitarra. Un concerto che attraversa musica, poesia e avanguardie del Novecento, intrecciando suggestioni e riferimenti che spaziano da Palazzeschi a John Cage, da Marinetti a Lennon-McCartney (acquista i biglietti su LiveTicket)

– domenica 22 novembre, alle 18.30, con Alamar di Ana Carla Maza. La violoncellista e cantante sarà accompagnata da Manu Contrera al pianoforte e alle tastiere e da Jay Kalo alla batteria e alle percussioni, per un incontro musicale che promette sonorità e atmosfere ricche di contaminazioni (acquista i biglietti su LiveTicket).

La rassegna è promossa dall’Associazione Zefiro, in collaborazione con l’Accademia Senocrito di Locri, finanziata dalla Regione Calabria sull’AVVISO PUBBLICO Sostegno e promozione turistica e culturale POC 2014/2020 Azione 6.8.3, con il Patrocinio del Comune di Locri.