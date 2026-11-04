Provincia di Vibo Valentia, oltre 26 milioni di euro per le opere pubbliche nel triennio 2027-2029

Oltre 26 milioni di euro per la viabilità provinciale, la sicurezza degli edifici scolastici e la realizzazione degli interventi infrastrutturali programmati. È questo il quadro delle risorse previste e già finanziate dal Programma triennale delle opere pubbliche 2027-2029 della Provincia di Vibo Valentia, adottato nei giorni scorsi dal presidente Franco Barbalace.

Il piano prevede una distribuzione delle risorse pari a circa 8,6 milioni di euro per il 2027, 11,6 milioni per il 2028 e 6 milioni per il 2029. Le somme, derivanti in larga parte da entrate con destinazione vincolata, consentiranno di programmare e portare avanti interventi di manutenzione, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture di competenza provinciale.

«La programmazione – spiega il presidente Franco Barbalace – si inserisce nel percorso avviato durante la gestione L’Andolina, dal quale deriva una parte significativa degli interventi e delle risorse già individuate. È doveroso, quindi, riconoscere il lavoro compiuto fin qui. Ora intendiamo dare continuità a questo percorso, verificare lo stato delle procedure e, soprattutto, imprimere un’accelerazione alle attività, con l’obiettivo di trasformare la programmazione in risultati concreti per il territorio».

Viabilità, opere inserite nel programma

Una parte significativa della programmazione riguarda la rete stradale provinciale, con interventi distribuiti su numerose arterie del territorio, finalizzati al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza. Tra le opere previste figurano interventi lungo la SP 95 (la ex 522 Pizzo-Tropea), la SP 54, la SP 45, la SP 46 e la SP 47, oltre a quelli finanziati attraverso il “Decreto Vibo” e il “Decreto ponti”.

Il programma comprende anche opere destinate alla sicurezza degli edifici scolastici di competenza provinciale, attraverso interventi di adeguamento e manutenzione, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi. Rilevanza assumono, inoltre, le opere già avviate o programmate, tra cui gli interventi sulla Tangenziale Est di Vibo Valentia, riportata al centro dell’attenzione istituzionale dal presidente Barbalace attraverso un’interlocuzione con la giunta regionale, e sul collegamento panoramico Pizzo-Rosarno, insieme alle altre infrastrutture stradali inserite nella pianificazione provinciale.

A questi interventi si aggiunge un investimento particolarmente significativo: la palestra interscolastica di Serra San Bruno per un importo di 940mila per euro. L’intervento riguarda l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza degli impianti della struttura.

«Stiamo seguendo le diverse procedure, confrontandoci con gli uffici e verificando le criticità, perché l’obiettivo è fare in modo che le risorse disponibili si traducano quanto prima in interventi effettivi», sottolinea Barbalace. «Credo, intanto, sia importante riconoscere il lavoro che ogni giorno viene svolto all’interno della Provincia: quello dei dipendenti e degli uffici, che seguono le pratiche e portano avanti le procedure, e quello del Consiglio provinciale, con il contributo di tutti coloro che partecipano all’attività amministrativa e istituzionale dell’Ente. Dietro ogni intervento programmato ci sono lavoro, competenze e responsabilità che meritano di essere riconosciuti».

Le prospettive per il 2027 e il recupero dei margini di bilancio

Il presidente affronta anche il tema delle risorse disponibili e delle prospettive finanziarie dell’Amministrazione, evidenziando come il percorso intrapreso possa consentire, a partire dal prossimo anno, maggiori possibilità di intervento.

«È chiaro che la Provincia non dispone delle risorse e della capacità di dare risposte a tutte le problematiche di un territorio in cui le esigenze sono numerose. Tuttavia, finalmente, l’Ente si trova in una condizione di bilancio che nel 2027 potrà offrire maggiori margini di manovra per affrontare alcune criticità e rispondere a nuove esigenze che stanno emergendo. È una prospettiva importante, che vogliamo utilizzare con attenzione e responsabilità. Non possiamo risolvere tutto in una volta, ma dobbiamo lavorare per sfruttare al meglio ogni possibilità».

Alla dimensione finanziaria si affianca una riflessione sul ruolo istituzionale della Provincia e sulla necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con le comunità locali.

«Finché avrò la responsabilità di guidare questa Provincia, ma anche successivamente, in altri ruoli, cercherò di contribuire a cambiare quella percezione che troppo spesso la descrive come un ente inutile o lontano dai bisogni dei cittadini. Credo che il modo migliore per farlo sia dimostrare, attraverso i fatti, ciò che si può realizzare. Nel corso del 2027 dovranno cominciare a vedersi concretamente gli effetti di tanti interventi già programmati, insieme al lavoro che stiamo portando avanti per dare impulso alle diverse situazioni ancora aperte».

Barbalace invita quindi i cittadini vibonesi a superare una visione pregiudizialmente negativa dell’istituzione provinciale, pur riconoscendo le difficoltà che ne hanno condizionato l’attività negli anni.

Il riferimento è alle criticità finanziarie e strutturali affrontate dall’Ente, rispetto alle quali il presidente ritiene che la fase più difficile sia ormai alle spalle in virtù di un bilancio ormai risanato, nella consapevolezza, però, che il recupero di piena efficienza amministrativa richieda ancora impegno, continuità e risultati verificabili.

«Non chiedo giudizi anticipati. Chiedo che si guardi con attenzione a ciò che viene fatto. È giusto valutare l’operato di un’istituzione, ma bisogna farlo considerando anche ciò che si realizza, le difficoltà che si affrontano e i risultati che si riescono a raggiungere.

Abbiate fiducia. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma stiamo lavorando con serietà per affrontarle e lasciare un percorso facilitato anche a chi verrà dopo. La Provincia ha le possibilità di tornare a essere sempre più presente e utile per i Comuni e per i cittadini. Il nostro compito è dimostrarlo giorno dopo giorno, attraverso il lavoro, la programmazione e i risultati».

Gli interventi sulla viabilità provinciale: opere in esecuzione e procedure avviate

Il Programma triennale 2027-2029 rappresenta il riferimento per la pianificazione delle opere pubbliche del prossimo triennio, ma si colloca anche in un quadro più ampio di interventi già finanziati, in esecuzione o in differenti fasi amministrative.

A partire dalla viabilità provinciale, emerge un insieme articolato di opere destinate alla manutenzione, al miglioramento, al potenziamento e alla messa in sicurezza delle arterie stradali, con lavori già avviati e altri per i quali sono in corso le procedure di progettazione, affidamento o contrattualizzazione.

Nel dettaglio, gli interventi già finanziati presentano il seguente stato di avanzamento:

SP 33 – SS 18, Ionadi, Filandari, Presinaci, Rombiolo, San Calogero, Calimera e collegamento con la SS 18. È previsto un intervento lungo la variante del percorso provinciale, per un importo complessivo di 417.039 euro , finanziato con il D.M. 141/2022, attualmente in attesa della stipula del contratto.

È previsto un intervento lungo la variante del percorso provinciale, per un importo complessivo di , finanziato con il D.M. 141/2022, attualmente in attesa della stipula del contratto. Francica, San Giovanni, Comparni, Paravati e collegamento con la SS 18. È in esecuzione un intervento dell’importo complessivo di 200.000 euro , finanziato con il D.M. 123/2020.

È in esecuzione un intervento dell’importo complessivo di , finanziato con il D.M. 123/2020. Ex SS 522. Sono in corso lavori finanziati con fondi regionali, per un importo complessivo di 2.620.679,04 euro .

Sono in corso lavori finanziati con fondi regionali, per un importo complessivo di . Ex SS 501 di Mongiana. Sono in corso lavori lungo il tratto compreso tra il km 0+000 e il km 19+750, per un importo complessivo di 100.000 euro , finanziato con il D.M. 43/2024.

Sono in corso lavori lungo il tratto compreso tra il km 0+000 e il km 19+750, per un importo complessivo di , finanziato con il D.M. 43/2024. Vibo Valentia, Triparni, Porto Salvo, diramazione per Vena Inferiore e SP Pannaconi-Cessaniti. Sono in esecuzione interventi lungo il collegamento provinciale, per un importo complessivo di 500.000 euro , finanziati con il D.M. 43/2024.

Sono in esecuzione interventi lungo il collegamento provinciale, per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 43/2024. Tropea, SS 18, Cessaniti e innesto SS 522 di Tropea. Sono in corso lavori per un importo complessivo di 300.000 euro , finanziati con il D.M. 43/2024.

Sono in corso lavori per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 43/2024. Nardodipace e collegamento con la SS 110. È in esecuzione un intervento dell’importo complessivo di 300.000 euro , finanziato con il D.M. 43/2024.

È in esecuzione un intervento dell’importo complessivo di , finanziato con il D.M. 43/2024. SP 16 – Stefanaconi e collegamento con la SS 182. Sono in corso lavori per un importo complessivo di 667.262 euro , finanziati con il D.M. 141/2022.

Sono in corso lavori per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 141/2022. SP 53 – Vazzano-Vallelonga. Sono in esecuzione gli interventi relativi alla seconda annualità, per un importo complessivo di 350.000 euro , finanziati con il D.M. 141/2022.

Sono in esecuzione gli interventi relativi alla seconda annualità, per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 141/2022. SP 11 – Vibo Valentia, Triparni, Porto Salvo, diramazione per Vena Inferiore e SP Pannaconi-Cessaniti. Sono in corso ulteriori lavori per un importo complessivo di 150.000 euro , finanziati con il D.M. 141/2022.

Sono in corso ulteriori lavori per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 141/2022. SP 77 – SS 18, San Costantino, Francica, variante del centro abitato di Francica e collegamento con la SS 182. Sono in esecuzione i lavori relativi alla prima annualità, per un importo complessivo di 100.000 euro , finanziati con il D.M. 141/2022.

Sono in esecuzione i lavori relativi alla prima annualità, per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 141/2022. SP 26, SP 27, SP 52, SP 74 e SP 86 – Interventi sulla rete stradale provinciale. Sono in corso lavori lungo i collegamenti Coccorino-Madonna del Carmine, Coccorinello-Madonna del Carmine, SS 110-Capistrano, vallata del fiume Marepotamo in direzione della SS 182 e località Terzeria, nonché Mesiano-Papaglionti-Zungri, con innesto sulla provinciale Cessaniti-San Marco. Gli interventi, finanziati attraverso l’emendamento Mangialavori, prevedono un importo complessivo di 400.000 euro .

Sono in corso lavori lungo i collegamenti Coccorino-Madonna del Carmine, Coccorinello-Madonna del Carmine, SS 110-Capistrano, vallata del fiume Marepotamo in direzione della SS 182 e località Terzeria, nonché Mesiano-Papaglionti-Zungri, con innesto sulla provinciale Cessaniti-San Marco. Gli interventi, finanziati attraverso l’emendamento Mangialavori, prevedono un importo complessivo di . SP 24 – Torre Abate Michele-Caroniti. Sono in corso lavori per un importo complessivo di 600.000 euro , finanziati con il D.M. 101/2022.

Sono in corso lavori per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 101/2022. SP 97 – Ex SS 606 di Vibo Valentia. Sono in esecuzione interventi estesi all’intero percorso stradale, per un importo complessivo di 400.000 euro , finanziati con il D.M. 101/2022.

Sono in esecuzione interventi estesi all’intero percorso stradale, per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 101/2022. SP 79 – Contrada Fornelli-Contrada Capitano. Sono in corso lavori per un importo complessivo di 150.000 euro , finanziati con il D.M. 101/2022.

Sono in corso lavori per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 101/2022. SP 17 – Tropea e innesto con la SS 18. Sono in esecuzione interventi per un importo complessivo di 500.000 euro , finanziati con il D.M. 43/2024.

Sono in esecuzione interventi per un importo complessivo di , finanziati con il D.M. 43/2024. SP 77 – San Costantino, Francica e variante del centro abitato di Francica. Lungo il collegamento tra la SS 18 e la SS 182 è previsto un intervento dell’importo di 250.000 euro , attualmente da appaltare.

Lungo il collegamento tra la SS 18 e la SS 182 è previsto un intervento dell’importo di , attualmente da appaltare. SP 56 – Coccalo, innesto SP Filogaso. È previsto un intervento dell’importo di 150.000 euro , per il quale si è in attesa della stipula del contratto.

È previsto un intervento dell’importo di , per il quale si è in attesa della stipula del contratto. SP 95 – Ex SS 522 di Tropea. È in esecuzione un intervento dell’importo di 500.000 euro , esteso all’intero tratto stradale, con esclusione del vecchio tracciato compreso tra il km 10+300 e il km 13+800, già trasferito al Comune.

È in esecuzione un intervento dell’importo di , esteso all’intero tratto stradale, con esclusione del vecchio tracciato compreso tra il km 10+300 e il km 13+800, già trasferito al Comune. SP 82 – Tropea, SS 18, Cessaniti e innesto SS 522 di Tropea. È previsto un intervento dell’importo di 250.000 euro , in attesa della stipula del contratto.

È previsto un intervento dell’importo di , in attesa della stipula del contratto. SP 10 – Messa in sicurezza dei pontini. L’intervento, dell’importo di 147.190,15 euro , si trova nella fase di approvazione del progetto esecutivo.

L’intervento, dell’importo di , si trova nella fase di approvazione del progetto esecutivo. SP 47 – Capistrano, San Nicola da Crissa. Sono in corso lavori per un importo complessivo di 650.000 euro .

Sono in corso lavori per un importo complessivo di . SP 18 e SP 20 – Drapia, Gasponi, Brattirò, Ciaramiti e Tropea. Gli interventi interessano i tratti “Drapia-Gasponi-innesto SP dei Pioppi-Brattirò-Ciaramiti” e “Tropea-torrente Vitrame-innesto SP Brattirò-Ciaramiti”. I lavori sono in corso per un importo complessivo di 300.000 euro .

Gli interventi interessano i tratti “Drapia-Gasponi-innesto SP dei Pioppi-Brattirò-Ciaramiti” e “Tropea-torrente Vitrame-innesto SP Brattirò-Ciaramiti”. I lavori sono in corso per un importo complessivo di . SP 74 – Vallata del fiume Marepotamo. In località Terzeria, in direzione della SS 182, sono in corso lavori per 300.000 euro .

In località Terzeria, in direzione della SS 182, sono in corso lavori per . SP 78 – Francica, San Giovanni, Comparni, Paravati e SS 18. Sono in corso lavori per un importo di 149.242,99 euro .

Sono in corso lavori per un importo di . SP 73 – Soriano e collegamento verso lo svincolo autostradale di Serre. L’intervento riguarda il tratto dall’innesto con la SS 182, attraverso il Cimitero di Soriano e la SP Filogaso, fino alla SS 182 in prossimità dello svincolo autostradale di Serre. L’importo previsto è di 300.000 euro , con progettazione esecutiva in fase di approvazione.

L’intervento riguarda il tratto dall’innesto con la SS 182, attraverso il Cimitero di Soriano e la SP Filogaso, fino alla SS 182 in prossimità dello svincolo autostradale di Serre. L’importo previsto è di , con progettazione esecutiva in fase di approvazione. SP 22 – Pioppi, Spilinga, Ricadi, Tropea e collegamento con il porto. È previsto un intervento dell’importo di 145.875 euro, attualmente in fase di affidamento.

Gli ulteriori interventi finanziati nel Programma triennale 2027-2029

Accanto alle opere già in corso di esecuzione o in differenti fasi procedurali, il Programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 contempla ulteriori interventi sulla rete stradale provinciale, per i quali risultano individuate le risorse finanziarie.

Nel dettaglio:

SP 82 – Tropea, SS 18, Cessaniti e innesto SS 522 di Tropea. È previsto il secondo lotto di interventi, per un importo complessivo di 300.000 euro .

È previsto il secondo lotto di interventi, per un importo complessivo di . SP 31 – Nicotera, Limbadi e innesto SP Fabiana, in direzione San Nicola De Legistis. È previsto un intervento dell’importo complessivo di 300.000 euro .

È previsto un intervento dell’importo complessivo di . SP 85 – Briatico, Zungri. È previsto un intervento per 300.000 euro .

È previsto un intervento per . SP 96 – Ex SS 536 di Acquaro. È previsto un intervento per un importo complessivo di 600.000 euro .

È previsto un intervento per un importo complessivo di . SP 10A – Mileto, Dinami. L’intervento interessa in particolare il segmento compreso tra lo svincolo dell’autostrada A2 e Dinami, per un importo complessivo di 500.000 euro .

L’intervento interessa in particolare il segmento compreso tra lo svincolo dell’autostrada A2 e Dinami, per un importo complessivo di . SP 20 – Tropea, torrente Vitrame e innesto SP Brattirò-Ciaramiti. È previsto un ulteriore intervento per 158.886 euro .

È previsto un ulteriore intervento per . SP 54 – Filogaso, San Nicola da Crissa. È previsto un intervento di ammodernamento e potenziamento dell’arteria stradale, per un importo complessivo di 748.516,08 euro .

È previsto un intervento di ammodernamento e potenziamento dell’arteria stradale, per un importo complessivo di . SP 84 – Stazione ferroviaria di Zambrone, Potenzoni, San Cono, Favelloni, in direzione San Marco e Cessaniti. È previsto un intervento dell’importo complessivo di 700.000 euro .

È previsto un intervento dell’importo complessivo di . SP 73 – Soriano e collegamento verso lo svincolo autostradale di Serre. È previsto un ulteriore intervento lungo il tratto compreso tra l’innesto con la SS 182, il Cimitero di Soriano, la SP Filogaso e la SS 182 in prossimità dello svincolo autostradale di Serre, per un importo complessivo di 300.000 euro.

Gli interventi interessano una parte significativa del territorio provinciale e rispondono all’esigenza di migliorare la sicurezza delle infrastrutture, prevenire situazioni di criticità e assicurare condizioni di maggiore affidabilità della circolazione.

Dalla programmazione ai risultati: l’impegno della Provincia

Il quadro degli interventi restituisce la dimensione di un’attività amministrativa che coinvolge numerosi territori e richiede continuità nella programmazione, capacità di gestione delle risorse e attenzione all’avanzamento delle procedure. La Provincia intende accompagnare il Programma triennale 2027-2029 con un lavoro costante di monitoraggio e impulso operativo, per favorire il completamento degli interventi già avviati e l’attuazione di quelli programmati.

La sfida, come sottolineato dal presidente Barbalace, è trasformare le risorse disponibili e il lavoro amministrativo in opere concretamente percepibili dai cittadini, attraverso una progressiva accelerazione degli interventi sulla viabilità, sulle infrastrutture e sulla sicurezza degli edifici scolastici. In questa prospettiva, il 2027 rappresenterà un passaggio importante per verificare i risultati del percorso intrapreso e misurare, sulla base degli interventi effettivamente realizzati, la capacità della Provincia di rispondere alle esigenze dei Comuni e delle comunità locali. È su questo terreno, quello delle opere realizzate e dei servizi resi al territorio, che la Provincia di Vibo Valentia intende rafforzare il proprio rapporto di fiducia con i cittadini.