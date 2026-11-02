E’ morto l’uomo rimasto ferito ieri cadendo da un albero nelle campagne di Ricadi. Domenico Tocco, di 80 anni, è deceduto in ospedale a Catanzaro dove era stato trasferito con l’elisoccorso per via della gravità delle lesioni. L’incidente è avvenuto mentre la vittima era intenta a svolgere attività nei suoi campi agricoli in località “Masa”. Tocco è finito in un burrone e i vigili del fuoco hanno impiegato diversi minuti per recuperarlo anche con l’aiuto del personale del Saf. Una volta recuperato, l’anziano è stato preso in consegna dai sanitari del 118 e trasferito a Catanzaro in gravi condizioni. Oggi pomeriggio il decesso.
Home Calabria Vibo Valentia Ricadi (VV), muore in ospedale l’anziano caduto da un albero nelle campagne
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