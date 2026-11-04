“Benvenuto Novembre”: il calendario degli eventi a Vibo Valentia

Frutto della consueta programmazione mensile, arriva “Benvenuto novembre”, il calendario di iniziative predisposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vibo Valentia che animerà anche questo mese autunnale prima dell’arrivo delle manifestazioni natalizie.

“Con il cartellone di “Benvenuto Novembre” – dichiara l’assessore Stefano Soriano – continuiamo ad investire sulla crescita culturale e sociale di Vibo Valentia. Abbiamo allestito una programmazione di alto profilo, capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale. Dalla grande prosa agli appuntamenti musicali targati Agimus, passando per le giornate dedicate alla famiglia e il graditissimo ritorno del Vibo Comics a Palazzo Gagliardi, l’obiettivo è rendere la nostra città un punto di riferimento vivo e attrattivo durante tutto l’anno”.

Un mese denso di iniziative pensate per coinvolgere tutta la cittadinanza, valorizzando i luoghi simbolo della città come il teatro comunale, Palazzo Gagliardi e l’Auditorium Valentianum. Tra i punti di forza del calendario spicca la rassegna “Festival Calabria Teatri in Città”, che porterà sul palco del teatro comunale un ricco programma di spettacoli di grande rilievo, con la partecipazione di artisti di prestigio tra cui Giancarlo Giannini ed Edoardo Leo.

Spazio anche alla grande musica con la Stagione concertistica Agimus, ospitata presso l’Auditorium Valentianum, che vedrà le esibizioni di Rebecca Forelli e il recital chitarristico di Eleonora Forelli.

Tra gli appuntamenti principali figurano anche il Festival delle Famiglie – Radici e futuro e l’atteso grande ritorno di Vibo Comics, la IV edizione della Fiera del fumetto, arte & cosplay, che riapre i battenti a Palazzo Gagliardi dopo anni di assenza.