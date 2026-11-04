Al via la Seconda edizione del Corso di difesa personale per le studentesse del quinto anno delle scuole superiori organizzato dal Soroptimist Club di Lamezia Terme e dalla Polizia di Stato

Prenderà il via oggi pomeriggio la seconda edizione del Corso di difesa personale (MGA) rivolto alle studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori di secondo grado lametine organizzato dal Soroptimist Club Lamezia Terme e dalla Polizia di Stato, grazie alla sensibilità e disponibilità del Questore di Catanzaro dott. Giuseppe Linares.

Il corso, denominato “Sicurezza Donna: impara a difenderti”, si terrà nel mese di novembre, con tre incontri pomeridiani e uno di mattina, ed è inserito nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Orange the World” promossa da UN Women (ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile) nell’ambito dell’iniziativa “Unite contro la violenza di genere”, portata avanti dalla Federazione europea del Soroptimist e realizzata da anni in città dal club lametino.

Anche quest’anno il corso di difesa personale sarà tenuto dagli istruttori delle Fiamme Oro – Gruppo sportivo della Polizia di Stato – Sezioni giovanili di Catanzaro e Lamezia Terme, che proporranno un programma tecnico-didattico del Metodo globale autodifesa (Mga Donna), e si svolgerà nella palestra del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”.

L’iniziativa non si limita a insegnare tecniche pratiche di autodifesa fisica, ma mira soprattutto a rafforzare la fiducia in se stesse, la consapevolezza delle proprie potenzialità e la capacità di reazione nei momenti critici. Obiettivo del corso è infatti quello di aumentare la consapevolezza delle studentesse sui rischi e sulle situazioni potenzialmente pericolose, così come fornire loro tecniche base di autodifesa, promuovere l’autostima e la capacità di reazione in caso di aggressione.

Un progetto di grande valore civico ed educativo a cui hanno aderito anche quest’anno il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” guidato dalla dirigente scolastica Antonella Cerra, l’Istituto Superiore “Carlo Rambaldi” – Polo Tecnico Industriale ed Artigianale Avanzato diretto dalla preside Simona Balndino e il Polo Tecnico – Professionale “Luigi Einaudi” guidato da Anna Primavera di Lamezia Terme.

“Il Soroptimist Club Lamezia Terme rinnova e rafforza il proprio impegno a favore dell’empowerment femminile, della prevenzione e della cultura della sicurezza – ha spiegato la presidente del club Luigina Pileggi – un sentito e doveroso ringraziamento lo rivolgiamo al Questore di Catanzaro dott. Giuseppe Linares, alla Polizia di Stato, alle Fiamme Oro e alle Dirigenti Scolastiche degli istituti coinvolti, la cui sensibilità, visione lungimirante e costante collaborazione hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Grazie al loro impegno, viene confermata la straordinaria importanza di un’alleanza educativa forte e coesa tra scuola, associazioni e forze dell’ordine”.