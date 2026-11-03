Co.Ro. Half Marathon, torna il campione Luca Ursano: domenica a Corigliano-Rossano in palio i titoli regionali

Torna il campione uscente alla Co.Ro.Half Marathon, la mezza maratona di Corigliano-Rossano che domenica sarà chiamata ad assegnare i titoli regionali sulla distanza. Al suo quarto anno di vita la manifestazione cosentina continua a crescere e per domenica si prospetta il record di partecipanti. Fra coloro che hanno già dato la loro adesione spicca il nome di Luca Ursano, che lo scorso anno ha conquistato il successo a suon di record in 1h06’27”. Con lui altri nomi di spicco del panorama non solo meridionale come Danilo Ruggiero, Thomas Fekre, Andrea Pranno e Michelangelo Spingola, mentre fra le donne spicca la presenza di Francesca Paone, per anni tesserata per la società organizzatrice Corricastrovillari Guglielmo.

La gara, che oltre ad assegnare i titoli calabresi varrà anche quale campionato di società, prevede un percorso disegnato fra Schiavonea, Corigliano Stazione, Corigliano centro storico, Contrada Piragineti e Rossano Scalo, quindi uno dei pochissimi sui 21,097 km che prevede due località diverse fra partenza e arrivo. Lo start sarà dal Quadrato Compagnia di Schiavonea alle ore 10:00, arrivo e tutti i servizi postgara in Piazza Le Fosse a Rossano Scalo.

Il ritrovo sarà alle ore 7:00 in Piazza Le Fosse con trasporto in navetta verso la località di partenza alle ore 8:30. Le premiazioni di fine gara riguarderanno i primi 3 assoluti uomini e donne e i primi 3 di ogni categoria. C’è ancora tempo per iscriversi, ma non oltre giovedì 5 novembre. A tutti gli iscritti andrà un ricco pacco gara con la speciale medaglia per i finisher oltre alla maglia personalizzata dell’evento.