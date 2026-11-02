Commemorazione dei defunti, il sindaco Franz Caruso al cimitero di Colle Mussano per la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo Giovanni Checchinato

Il Sindaco Franz Caruso ha partecipato questa mattina alla solenne celebrazione eucaristica in occasione della Commemorazione dei Defunti, officiata dall’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, nella chiesa del Gesù Risorto del cimitero comunale di Colle Mussano, alla presenza dei parroci cittadini e di numerosi fedeli.

Una giornata di raccoglimento e preghiera, dedicata al ricordo delle persone care che non ci sono più, ma anche alla riflessione sul valore della vita

“La Commemorazione dei Defunti è una ricorrenza che tocca profondamente la sensibilità di ciascuno di noi – ha dichiarato Franz Caruso –. È il momento in cui il pensiero torna ai nostri cari, che continuano a vivere nei nostri ricordi, nei loro insegnamenti e nell’amore che ci hanno lasciato. Il mio pensiero va a tutte le famiglie che oggi si recano al cimitero per rendere omaggio ai propri cari, condividendone il ricordo e l’affetto”.

Al termine della Santa Messa, il Primo Cittadino ha visitato la Cappella comunale, recentemente riaperta dopo gli interventi di messa in sicurezza che hanno consentito di restituirla alla fruibilità dopo circa quattro anni di inagibilità.

I lavori hanno riguardato la posa in opera di una struttura reticolare in acciaio zincato e di pannelli in policarbonato, ripristinando le condizioni di sicurezza necessarie per consentire ai familiari dei defunti custoditi nella Cappella di tornare a far loro visita.

“Ho voluto essere presente anche in questo luogo, dopo la sua riapertura, perché non potevamo più tollerare che tanti familiari fossero privati della possibilità di rendere omaggio ai propri cari – ha aggiunto Franz Caruso –. Si tratta di una riapertura che restituisce alla comunità un luogo di memoria e devozione, seppure in via temporanea. Sarà necessario, infatti, predisporre un ulteriore progetto di recupero, da concordare con la Soprintendenza e accompagnato dall’individuazione di specifiche risorse finanziarie”.

Il sindaco Franz Caruso ha, inoltre, confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale ad affrontare la questione della carenza di loculi, individuando soluzioni in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza.

“La cura del cimitero e dei luoghi della memoria è un dovere istituzionale e un segno di rispetto verso i nostri concittadini e le loro famiglie. Continueremo a lavorare – ha concluso Franz Caruso – per garantire al complesso cimiteriale condizioni sempre più decorose e dignitose, tutelando il diritto di tutti a ricordare e onorare i propri defunti”.