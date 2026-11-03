A Santa Severina la Giornata dell’Imprenditoria Femminile, il 19 novembre

Confartigianato Donne Impresa Crotone promuove e organizza la “Giornata dell’Imprenditoria Femminile”, un appuntamento istituzionale dedicato al ruolo centrale delle donne nei processi di sviluppo economico, innovazione e valorizzazione del territorio calabrese. L’evento, che avrà come tema “Impresa Femminile: Competenza, Visione, Crescita”, avrà luogo giovedì 19 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, presso il Castello di Santa Severina. Il convegno si propone quale momento di approfondimento e confronto per valorizzare le competenze, le esperienze e le prospettive delle imprenditrici locali. I lavori saranno aperti alle ore 17.00 con l’introduzione di Elisabetta Brittelli, presidente di Donne Impresa Confartigianato Crotone. Seguiranno i saluti istituzionali di: Pietro Vigna, sindaco di Santa Severina; Antonio Ammirati, presidente della Provincia di Crotone; Renato Panvino, questore di Crotone.

Nel corso del pomeriggio sono previsti autorevoli contributi sui temi della crescita, della formazione e del sostegno all’imprenditoria femminile, a cura di: Giada Falcone, presidente di Donne Impresa Confartigianato Calabria; Maria Bruni, presidente della Fondazione ITS Academy Pinta; Emilia Noce, vicepresidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Filomena Latronico, Giurista d’Impresa e Consulente del Lavoro.

Il programma proseguirà con un talk che vedrà protagoniste imprenditrici calabresi, finalizzato alla condivisione di storie imprenditoriali, esperienze e buone prassi. Le conclusioni saranno affidate a Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. La moderazione dei lavori sarà curata dalla giornalista Anna Pugliese. L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Santa Severina e della Fondazione ITS Academy Pinta. Sono invitati a partecipare la cittadinanza, i rappresentanti degli organi di informazione e gli operatori del sistema produttivo locale.