Lubo Misolic, centro della Dierre Basketball: “Con Comiso sarà una battaglia fino alla fine”

Sei vittorie su sette partite. Il Bianco Blu continua la sua corsa in testa al campionato e sabato alle ore 19 al Pianeta Viola arriva una delle big del torneo: la forte Olympia Comiso. Un banco di prova importante per la squadra di Coach Dario Lo Storto, chiamata a difendere la vetta contro un avversario di spessore.

Abbiamo raggiunto Lubo Misolic, centro della Dierre Basketball, per ripercorrere il momento della squadra e presentare la sfida di sabato.

Lubo, partiamo dalla sfida vinta a Palermo. Raccontaci com’è andata.

«Eh, per noi è stata una vittoria importante, abbiamo giocato bene di squadra, ci siamo portati due punti importanti».

Com’è stato invece sfidare Dario Andrè, il giocatore più anziano del campionato, in forza al Cus?

«È stata una bella sfida, è un giocatore con tanta esperienza, è sempre un piacere soddisfarlo».

Ne succedono di tutti i colori: Cefalù continua a rafforzarsi e arrivano risultati sorprendenti su tutti i campi. Ti aspettavi un inizio così?

«M sì, il campionato è pieno di sorprese. Noi stiamo lavorando sui nostri obiettivi. Andiamo avanti così, con grande lavoro e grandi obiettivi».

Adesso arriva Comiso, una delle big del torneo. Che gara ti aspetti? E quali sono i punti di forza dei siciliani?

«Sarà una partita combattuta fino alla fine, penso, perché su ogni lato ci sono due belle squadre lunghe. I punti di forza arrivano sia dagli esterni che dagli esterni».

L’appuntamento è per sabato alle 19 al Pianeta Viola: il Bianco Blu vuole continuare a vincere e difendere il primato