Catanzaro: il 21 novembre il concerto di Ivano Icardi Trio

Un appuntamento dedicato alla musica, inserito nell’ambito di The Wind of CZ – Identità in Movimento e organizzato da Romina Cuda. Sul palco tre protagonisti della scena musicale italiana: Ivano Icardi, Elio Rivagli e Andrea Torresani, per una serata che unirà grande musica dal vivo e approfondimento musicale.

La musica di qualità incontra Catanzaro grazie all’iniziativa di Romina Cuda, che firma l’organizzazione di un appuntamento di grande rilievo artistico e formativo. Il prossimo 21 novembre 2026, il Complesso Monumentale del San Giovanni ospiterà Ivano Icardi Trio, nell’ambito di The Wind of CZ – Identità in Movimento, il progetto dedicato alla valorizzazione della cultura e delle diverse espressioni artistiche.

Un evento di alto profilo artistico che porterà sul palco tre musicisti di assoluto prestigio del panorama musicale italiano: Ivano Icardi alla chitarra, Elio Rivagli alla batteria e Andrea Torresani al basso.

Al centro del progetto c’è Ivano Icardi, chitarrista, compositore e producer, artista ufficiale Ibanez e tra le voci più riconoscibili del chitarrismo contemporaneo italiano. Il suo percorso artistico è contraddistinto da una costante ricerca sonora e da un linguaggio personale nel quale tecnica, espressività ed emozione si fondono in una cifra stilistica originale. Con l’Electric Trio Tour 2026, Icardi propone un repertorio che attraversa le composizioni della propria discografia e riletture contemporanee, muovendosi tra rock moderno, blues, fusion, jazz-rock e suggestioni cinematiche.

Al suo fianco due musicisti che vantano collaborazioni con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana e internazionale. Elio Rivagli, batterista e percussionista tra i più apprezzati del settore, ha condiviso il palco e gli studi di registrazione con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Renato Zero, Elisa, Ivano Fossati, Eros Ramazzotti e Mia Martini, oltre ad aver preso parte a importanti produzioni legate al mondo delle colonne sonore.

Andrea Torresani, bassista di Vasco Rossi dal 2018, è un musicista di grande esperienza, con collaborazioni che includono Franco Battiato, Adriano Celentano, Elisa, Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci.

L’incontro tra questi tre interpreti dà vita a una formazione nella quale virtuosismo, precisione, libertà espressiva e capacità di ascolto reciproco diventano elementi fondamentali. Non una semplice esibizione tecnica, ma un’esperienza musicale costruita sull’interplay e sulla capacità di trasformare ogni composizione in un dialogo dinamico tra gli strumenti.

Accanto al concerto, l’appuntamento proporrà una masterclass in trio dal titolo “Interplay, Timing & Groove”, un’esperienza formativa in formato talk & play della durata di tre ore. Attraverso dimostrazioni, esecuzioni dal vivo, esempi pratici e momenti di confronto con i partecipanti, i tre musicisti guideranno il pubblico alla scoperta dei meccanismi che regolano il lavoro di una band professionale: il timing, il groove, la gestione delle dinamiche, l’ascolto reciproco e la costruzione di un linguaggio musicale condiviso.

Un’occasione rivolta a musicisti, studenti e appassionati che desiderano approfondire il rapporto tra tecnica, sensibilità e comunicazione musicale, entrando nel vivo del processo creativo e interpretativo di un trio di professionisti.

INFORMAZIONI

Ivano Icardi Trio – Electric Trio Tour 2026

Concerto & Masterclass “Interplay, Timing & Groove”

21 novembre 2026

Complesso Monumentale del San Giovanni – Catanzaro