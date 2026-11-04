Vaccarizzo Albanese celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

“Ritrovarsi, come ogni anno, davanti a questo monumento non è un semplice rituale da rispettare, ma una vera e propria responsabilità. Ricordare i nostri Caduti, quanti hanno dato la propria vita per consegnarci un Paese libero, significa affidare, soprattutto alle nuove generazioni, la memoria del passato e del sacrificio. Il debito di riconoscenza nei loro confronti va ripagato ripudiando ogni forma di violenza, proteggendo il valore della pace e lavorando quotidianamente per la coesione, a partire, ciascuno dalla propria comunità”.

PRIMO CITTADINO RINGRAZIA FORZE ARMATE: PRESIDIO SI SICUREZZA E LEGALITÀ

Lo ha ricordato il Sindaco Antonio Pomillo che oggi, mercoledì 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, deponendo la corona ai piedi del Monumento, alla presenza di Papàs Elia Hagi che ha impartito la benedizione, ha voluto dedicare un pensiero ed un messaggio di ringraziamento in particolare alle forze armate, presidio costante di legalità, sicurezza e solidarietà.