Caloveto candida progetto da 700mila euro per adeguamento sismico plesso scuola d’infanzia

a sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto nei piccoli comuni dell’entroterra, è una priorità di governo che riguarda la tutela dei bambini, il diritto all’educazione e la permanenza dei servizi essenziali. Dove esiste un solo plesso dell’infanzia, proteggerlo significa difendere anche la possibilità delle famiglie di continuare a vivere nel proprio paese. È da questa consapevolezza che l’Amministrazione comunale rilancia una nuova programmazione sulla sicurezza scolastica, puntando sull’adeguamento antisismico e sulla riqualificazione dell’edificio di via Sandro Pertini.

SINDACO MAZZA: APPROVATO PROGETTO DI ESTREMA INNOVAZIONE

È quanto sottolinea il Sindaco Umberto Mazza, annunciando l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Caloveto, per un investimento complessivo previsto di 700.739,91 euro. Abbiamo autorizzato – sottolinea il Primo cittadino – la candidatura all’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, finanziato attraverso le risorse dell’Otto per mille IRPEF a gestione statale, annualità 2023-2024. L’intervento è stato progettato dall’architetto Antonella Maringolo, responsabile dell’Area Tecnica comunale e del procedimento e rappresenta un progetto di estrema innovazione.

EDIFICIO DEL 1973, PRIORITÀ ALLA SICUREZZA DEI PIÙ PICCOLI

La struttura di via Sandro Pertini, risalente al 1973, rappresenta l’unico edificio comunale destinato alla scuola dell’infanzia. La relazione tecnica evidenzia condizioni di degrado legate all’età del fabbricato, fenomeni fessurativi e infiltrazioni che rendono necessario un percorso di approfondimento strutturale e adeguamento. Intervenire significa affrontare in maniera organica le esigenze di sicurezza dell’immobile, preservandone la funzione educativa e programmando le opere nel rispetto della continuità del servizio scolastico.

ESOSCHELETRO ANTISISMICO, RINFORZI E CAPPOTTO TERMICO

Il progetto prevede una soluzione integrata che punta a migliorare la risposta dell’edificio alle sollecitazioni sismiche attraverso un esoscheletro metallico esterno, abbinato ad un sistema di isolamento termico. Sono inoltre previsti, sulla base delle verifiche strutturali, interventi di rinforzo su travi e pilastri, protezioni antisfondellamento dei soffitti, risanamento delle infiltrazioni, ripristino della copertura e miglioramento della raccolta delle acque meteoriche. Una scelta progettuale che mira a coniugare sicurezza, durabilità, efficienza energetica e contenimento delle interferenze con gli ambienti didattici.

OTTO PER MILLE, CALOVETO PUNTA A INTERCETTARE NUOVE RISORSE

La candidatura riguarda il programma ministeriale dedicato agli interventi urgenti e indifferibili sugli edifici scolastici pubblici. Il Comune ha previsto di richiedere l’intera somma di oltre 700 mila euro, senza cofinanziamento a carico del bilancio comunale.

L’effettiva realizzazione dell’opera sarà subordinata all’ammissione al finanziamento, mentre le successive fasi progettuali comprenderanno gli approfondimenti tecnici e le verifiche necessari a definire puntualmente gli interventi.

DALLA PRIMARIA ALL’INFANZIA, UNA STRATEGIA PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

La nuova iniziativa si aggiunge al percorso già avviato sulla Scuola Primaria di via Sant’Antonio, interessata da un importante investimento di efficientamento energetico finalizzato a trasformare l’edificio in una struttura ad energia quasi zero. Due interventi distinti, ma accomunati dalla volontà di rendere il patrimonio scolastico comunale progressivamente più sicuro, efficiente e adeguato alle esigenze delle nuove generazioni.-