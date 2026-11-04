A Cerenzia il 7 e 8 novembre la Sagra del pane e olio: degustazioni, laboratori, concerto e un Ulivo per la pace

Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, in Piazza Municipio, il borgo della Presila crotonese ospita la 4ª edizione Biodiversità e Agroecologia “Sagra del pane e olio – Festival dell’olio EVO e della tradizione contadina”, un appuntamento dedicato a biodiversità e agroecologia, promosso dal Comune di Cerenzia con il sostegno dell’ARSAC e la collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui, GAL Kroton, GAL Sila.

Il pane e l’olio, simboli della cultura contadina, sono il filo conduttore di una festa che mette insieme degustazioni, laboratori, escursioni e spettacolo, con un messaggio semplice: “Vivi la natura, respira Cerenzia”.

Il programma

Sabato 7 novembre

ore 16:00, inaugurazione dell’Area Sosta per camper di Cerenzia

ore 18:00, Novena nella chiesa di San Teodoro

ore 18:30, talk show sull’ulivo e sul territorio

ore 21:00, concerto di Febbre Italiana, lo show dance italiano

Domenica 8 novembre

ore 9:00, escursioni

ore 12:00, messa a dimora dell’Ulivo della Pace, simbolo dell’auspicio di pace tra i popoli

ore 13:00, pranzo solidale: il ricavato sarà devoluto agli asili di Cerenzia.

Laboratori e attività (7 e 8 novembre)

Panel test aperto sull’olio EVO: confronto tra oli extravergini di alta qualità, con esperti assaggiatori.

Cruditér: la terra è viva e si riconosce con vista, tatto, olfatto e gusto. Il pubblico assaggia le terre di aziende biologiche dell’Altopiano Silano.

Il latte dei pastori: la stracciatella lavorata dal vivo.

Il sapone con l’olio: laboratorio di sapone artigianale.

Il miele e le api: l’arnia, le api e il miele.

Il foliage della Presila crotonese: osservare le foglie e i colori dell’autunno.