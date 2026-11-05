“Il coraggio di esserci per cambiare”: quattro incontri territoriali della Cisl di Cosenza in vista del 25 novembre, contro ogni forma di violenza e per rilanciare le proposte del Libro Verde

Nel mese di novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Coordinamento Donne Provinciale e la UST CISL di Cosenza promuovono un percorso tematico itinerante dal tema “Il coraggio di esserci per cambiare”.

Il percorso di sensibilizzazione si snoderà attraverso 4 tappe tematiche sul territorio provinciale: prenderà il via il 12 novembre a Cerzeto con un focus sul concetto di estirpare le radici invisibili della violenza, proseguirà il 19 novembre ad Amantea per approfondire il tema dell’autonomia economica quale indispensabile forma di libertà, poi farà tappa il 23 novembre a Cariati per affrontare il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro, per poi concludersi il 25 novembre a San Giovanni in Fiore con un momento dedicato al riconoscimento delle parole che feriscono e al superamento del silenzio che isola.

Momenti di ascolto e confronto per rinnovare l’impegno sindacale, riflettere sulla violenza in ogni sua forma, dalle molestie sul lavoro alle violenze fisiche, psicologiche, economiche fino alle prevaricazioni verbali.

Ma anche un’occasione per divulgare tra le persone le richieste per la manovra finanziaria e le oltre cento proposte del Libro Verde della CISL Nazionale guidata dalla Segretaria Generale Daniela Fumarola verso un nuovo patto sociale che rilanci stabilmente qualità del lavoro, salari e pensioni, welfare e sviluppo.

Il percorso dei quattro appuntamenti si collegherà anche all’iniziativa nazionale “Il Patto che Unisce”, a Gioia Tauro il 28 novembre, per rimettere al centro la dignità del lavoro e della persona.

“Con questo itinerario, sostiene il Segretario Generale UST CISL di Cosenza Michele Sapia assieme alla Coordinatrice Donne CISL di Cosenza Lorella Dolce, vogliamo confermare l’impegno sindacale quotidiano per una società più giusta, contro ogni forma di violenza”.