Catanzaro riattiva il Taxi Sociale: 140mila euro di risorse comunali per il trasporto gratuito di anziani e persone fragili

Il Comune di Catanzaro riattiva e potenzia il servizio di Taxi Sociale, mettendo a disposizione della cittadinanza uno strumento di supporto alla mobilità interamente gratuito. L’iniziativa è destinata agli anziani dai 65 anni in su, alle persone con disabilità, ai cittadini in condizioni di vulnerabilità e a chiunque si trovi in una situazione di temporanea difficoltà negli spostamenti. Per garantire la continuità e la qualità delle prestazioni, l’Amministrazione comunale ha scelto di destinare circa 140mila euro di risorse proprie del bilancio dell’Ente. Il servizio risponde a un bisogno concreto del territorio, offrendo un accompagnamento sicuro verso ospedali, centri di fisioterapia e riabilitazione, ma anche verso luoghi di socialità, sostenendo al contempo le famiglie che non riescono a garantire autonomamente il trasporto dei propri cari. La gestione delle attività è stata affidata all’associazione «Regalati un Sorriso», realtà già radicata nel tessuto sociale cittadino. La flotta iniziale conta sei autovetture, di cui tre attrezzate per il trasporto di persone con disabilità, a cui l’associazione ha già affiancato l’acquisto di un ulteriore mezzo per far fronte all’atteso incremento delle richieste. «Tenevamo tantissimo a portare a compimento questo progetto a cui lavoriamo da tempo», ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. «L’attenzione, la cura e le esigenze che delle persone fragili rappresentano la nostra priorità. Aver costruito questo servizio con risorse nostre, destinando 140mila euro del bilancio comunale, è un passo concreto verso una città più equa».

L’assessore alle Politiche Sociali, Nunzio Belcaro, ha sottolineato l’origine del percorso amministrativo: «Il Taxi Sociale rappresentava un’esigenza avvertita fin dall’inizio del mandato, sollecitata continuamente dai nostri assistenti sociali che raccolgono ogni giorno richieste di aiuto in questo senso. È doveroso ricordare anche il lavoro svolto negli anni dal consigliere Rosario Lostumbo, memoria storica di questa istanza. È un’iniziativa interamente comunale e concepita con una platea ampia per includere chiunque viva una fragilità, sia essa per una visita medica, una seduta di fisioterapia o un supporto nelle necessità quotidiane. Ci affidiamo a professionisti conosciuti come l’associazione Regalati un Sorriso, che già in passato ha offerto supporto e dedizione alla comunità».

Nel corso della presentazione, il rappresentante legale dell’associazione «Regalati un Sorriso», Giovanni Simone, ha illustrato l’impegno operativo sul campo, richiamando l’esperienza maturata dal sodalizio fin dal 2021 nel campo del trasporto solidale. Simone ha inoltre precisato la distinzione tra la misura comunale e altre iniziative attive a livello regionale: «Il servizio promuove una risposta più vasta e flessibile rispetto alla misura regionale Social Taxi, che – in base a quanto comunicato – è riservata agli ultra ottantacinquenni o over 75 per il solo raggiungimento delle visite mediche via PUA/CUP. Il Taxi Sociale del Comune di Catanzaro si rivolge invece a una platea più estesa, che parte dai 65 anni e include persone disabili e cittadini temporaneamente impediti negli spostamenti, estendendo gli accompagnamenti anche alle esigenze riabilitative e alla vita di relazione. Introduciamo i nostri mezzi e l’esperienza acquisita, certi dell’impatto positivo che questa misura avrà sulla città».

Orari e modalità di prenotazione

Il servizio di Taxi Sociale sarà operativo dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.

Per usufruire del trasporto gratuito è necessario effettuare la prenotazione con almeno 48 ore di anticipo contattando i recapiti dedicati messi a disposizione dall’associazione «Regalati un Sorriso»:

• Numero Verde: 800 11 00 99

• Recapiti telefonici: 379 3140 618 | 379 3140 718