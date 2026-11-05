San Leonardo, Buccolieri: “Nessun ritardo né disattenzione, l’intervento sulle basole è già finanziato. Risolveremo le criticità ereditate dalla precedente amministrazione”

​Il consigliere Gregorio Buccolieri interviene in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere Stefano Veraldi sulle condizioni del manto stradale nel quartiere San Leonardo, con lo scopo di fare chiarezza sulla programmazione dei lavori e rassicurare i cittadini.

​”Riconosciamo pienamente la necessità di intervenire nel quartiere San Leonardo, area nevralgica per la mobilità e la vita della nostra città — dichiara Buccolieri — ma è doveroso precisare che l’Amministrazione comunale non solo non ha mai sottovalutato il problema, ma si è già attivata concretamente. Il tratto stradale in questione è infatti già stato inserito tra gli interventi interamente finanziati dall’Amministrazione. Non intendiamo procedere con risposte tampone o soluzioni provvisorie. La situazione attuale è la conseguenza diretta di un’opera di riqualificazione eseguita in modo problematico sotto la precedente Amministrazione, che fin dalla sua conclusione ha trascinato con sé evidenti criticità strutturali sul basolato. L’intervento pianificato e finanziato, come più volte richiesto – conclude Buccolieri – farà esattamente ciò che finora non è stato fatto: risolvere in maniera seria, definitiva e duratura un problema annoso ereditato dal passato, restituendo piena sicurezza e decoro all’intero quartiere”.