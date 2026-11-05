Democrazia, partecipazione e futuro: Cinquefrondi celebra l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Una giornata di straordinaria partecipazione democratica e di festa civica ha animato la Sala consiliare del Comune di Cinquefrondi, che ha accolto l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Nel corso di una seduta partecipata e ricca di emozioni, Tony Massaro è stato proclamato nuovo Sindaco dei Ragazzi, subentrando a Emma Cannatà, Prima Cittadina uscente, alla quale va il ringraziamento dell’intera Amministrazione per l’ottimo lavoro svolto nel corso dello scorso anno. Un ringraziamento speciale e sentito è stato rivolto anche a Ludovica Albanese, altra candidata alla carica di Sindaca, per la preziosa partecipazione, l’impegno civico e lo spirito democratico dimostrato durante tutta la campagna elettorale.

L’iniziativa conferma la centralità delle politiche giovanili nel percorso di crescita della nostra comunità. Il risultato è frutto di una fitta e proficua sinergia: l’Amministrazione comunale desidera esprimere un ringraziamento speciale ai volontari del Servizio Civile per il grande lavoro organizzativo svolto, e alla scuola per la costante e straordinaria collaborazione, a dimostrazione di come il legame tra istituzioni scolastiche e comunali rappresenti un pilastro fondamentale per la formazione dei cittadini di domani. Un plauso particolare va inoltre al consigliere delegato alle Politiche Giovanili Michele Spanò e all’Assessora alla Pubblica Istruzione Roberta Manfrida per la dedizione con cui hanno seguito e curato tutte le fasi del progetto.

A rendere l’appuntamento ancora più significativo è stato l’appassionato intervento del Sindaco Michele Conia, che si è rivolto direttamente alle ragazze e ai ragazzi presenti in aula. Nel suo discorso, il Sindaco Conia ha sottolineato quanto oggi, mai come prima, sia cruciale l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi come palestra di democrazia, ascolto e responsabilità; successivamente, a suggellare l’importanza dell’evento, ha personalmente consegnato a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi una copia della Costituzione Italiana, definendola la bussola fondamentale per orientare il proprio impegno civico e il rispetto dei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre ufficializzati i componenti della nuova squadra di governo giovanile e dell’Assise consiliare. Il Sindaco Tony Massaro sarà affiancato dalla Giunta comunale dei ragazzi, composta da Michele Delli Gatti, nominato Vicesindaco con delega all’Ambiente, Vittoria Ladini con delega alla Comunicazione, Sofia Fiorillo con deleghe alla Cultura e all’Abbellimento, Dafne Fazzalari con delega alle Pari Opportunità, Nicolò Cuiuli con deleghe ai Giochi tradizionali e alle Feste, Lorenzo Bulzomì con delega allo Sport e Cecilia Gallo con deleghe alla Musica, Solidarietà, Amicizia e Bullismo.

Il Comune di Cinquefrondi augura a Tony Massaro, alla Giunta e a tutto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze un cammino ricco di soddisfazioni e di concreto servizio per la comunità.