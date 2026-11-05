SIMEUP Crotone presenta il terzo fumetto di “SIMEUP Heroes”: una festa di compleanno per insegnare a prevenire il soffocamento

Una festa di compleanno, un momento di spensieratezza e un imprevisto che si trasforma in una preziosa occasione per imparare. È questo il punto di partenza del terzo fascicolo di “SIMEUP Heroes – Storie che salvano”, il progetto editoriale promosso da SIMEUP Crotone, che attraverso il linguaggio del fumetto avvicina bambini, ragazzi e famiglie alla conoscenza del primo soccorso e delle manovre salvavita.

Il progetto, “Ideato e a cura di Daniele Ermanno”, nasce con l’obiettivo di rendere l’educazione sanitaria accessibile, coinvolgente e comprensibile anche ai più piccoli, utilizzando storie illustrate, personaggi ricorrenti e situazioni ispirate alla vita quotidiana.

Il nuovo episodio, pubblicato il 3 novembre 2026, si intitola “Soffocamento: il compleanno che insegna a salvare” e affronta una delle emergenze più delicate in età pediatrica: l’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Una festa di compleanno che diventa una lezione di prevenzione

La scelta di ambientare il racconto durante una festa di compleanno permette di affrontare un argomento di grande importanza attraverso una situazione familiare ai bambini.

I momenti di convivialità, infatti, possono nascondere rischi spesso sottovalutati, soprattutto quando i più piccoli consumano alimenti o giocano con oggetti di dimensioni ridotte.

Attraverso le avventure dei protagonisti, il fumetto richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, sul riconoscimento tempestivo dei segnali di soffocamento e sulla necessità di conoscere i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

L’intento non è soltanto trasmettere informazioni, ma stimolare la curiosità dei giovani lettori e incoraggiare il confronto con genitori, insegnanti e operatori sanitari.

La conoscenza delle manovre salvavita rappresenta infatti un patrimonio che dovrebbe appartenere all’intera comunità, non soltanto ai professionisti della sanità.

Tre storie, un unico messaggio: conoscere per prevenire

Con questo terzo appuntamento prosegue il percorso educativo avviato da SIMEUP Crotone nel settembre 2026.

Il primo fascicolo, pubblicato il 1° settembre e intitolato “BLSD: Il battito della vita”, ha introdotto i lettori all’importanza della rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo precoce del defibrillatore.

Il secondo, “ICTUS: B.E. FAST!”, pubblicato il 6 ottobre, ha affrontato il riconoscimento dei segnali dell’ictus, sottolineando come la tempestività nell’attivazione dei soccorsi possa fare la differenza.

Con il terzo episodio, dedicato al soffocamento, il progetto amplia ulteriormente i temi trattati, mantenendo una caratteristica fondamentale: raccontare la prevenzione in modo semplice, senza rinunciare all’importanza dei contenuti sanitari.

Ogni storia è concepita per favorire la comprensione e la memorizzazione delle informazioni, trasformando i protagonisti del fumetto in piccoli alleati della sicurezza.

Un progetto completamente gratuito, dedicato a scuole e famiglie

Uno degli elementi distintivi di “SIMEUP Heroes – Storie che salvano” è la sua completa gratuità.

Tutti i fascicoli possono essere letti direttamente online o scaricati gratuitamente in formato PDF attraverso il sito ufficiale di SIMEUP Crotone.

Il progetto prevede inoltre la distribuzione gratuita delle copie cartacee nelle scuole e nei reparti di Pediatria, con l’obiettivo di raggiungere i bambini anche nei luoghi dedicati all’istruzione e all’assistenza sanitaria.

La scelta di utilizzare il fumetto come strumento divulgativo risponde alla volontà di superare le modalità tradizionali di comunicazione sanitaria, offrendo un prodotto capace di catturare l’attenzione dei più giovani e di coinvolgere contemporaneamente gli adulti.

Le storie possono diventare materiale di lettura condivisa, strumenti di sensibilizzazione nelle attività scolastiche e occasioni di dialogo all’interno delle famiglie.

L’impegno di SIMEUP Crotone per una cultura della sicurezza

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di SIMEUP Crotone nella diffusione della cultura del primo soccorso, della prevenzione e della formazione sulle manovre salvavita.

Accanto ai corsi BLSD e alle attività formative rivolte a cittadini e professionisti sanitari, il progetto editoriale rappresenta un ulteriore strumento per avvicinare la popolazione ai temi dell’emergenza sanitaria.

L’educazione alla salute, infatti, non si esaurisce nell’apprendimento di una tecnica, ma passa anche attraverso la capacità di riconoscere i pericoli, assumere comportamenti responsabili e comprendere l’importanza di un intervento tempestivo.

La lettura del fumetto non sostituisce la formazione pratica sulle manovre di primo soccorso, ma può costituire un primo passo verso una maggiore consapevolezza.

L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una comunità più informata, preparata e attenta alla sicurezza dei bambini.

Una nuova forma di educazione sanitaria che guarda al futuro

Con tre fascicoli già pubblicati e nuove storie previste nei prossimi mesi, “SIMEUP Heroes – Storie che salvano” si propone come un progetto educativo capace di unire comunicazione, creatività e prevenzione sanitaria.

L’idea alla base dell’iniziativa è che anche un fumetto possa diventare uno strumento di sensibilizzazione, capace di diffondere messaggi importanti attraverso una modalità vicina al mondo dei bambini.

Perché dietro una storia illustrata può nascondersi un insegnamento prezioso e imparare a salvare una vita può cominciare proprio dalle pagine di un fumetto.

Dove leggere e scaricare i fumetti

Il terzo episodio, insieme ai due fascicoli precedenti, è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale di SIMEUP Crotone:

https://prolifekr.it/simeup-heroes-storie-che-salvano/