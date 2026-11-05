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Crotone, approvato progetto di fattibilità per la demolizione di un immobile confiscato alla criminalità

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio e al Patrimonio Antonio Scandale, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo all’intervento di demolizione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, situato in località Poggio Pudano.

Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale nell’iter amministrativo e progettuale che porterà alla demolizione del fabbricato attraverso un intervento finalizzato alla riqualificazione dell’area.

L’intervento dispone di una copertura finanziaria complessiva di 250.000 euro, già stanziata nel Bilancio di previsione 2026-2028 attraverso il capitolo dedicato agli interventi di riqualificazione finanziati con trasferimento regionale.

L’approvazione del PFTE costituisce il presupposto per l’avvio della successiva fase di progettazione esecutiva e per il prosieguo delle procedure necessarie alla realizzazione dell’opera.

La Giunta ha pertanto demandato al dirigente del Settore 3 l’adozione di tutti gli atti conseguenti, compresi quelli relativi alle successive fasi progettuali e di appalto.

“L’approvazione di questo progetto assume un significato che va oltre la realizzazione di un intervento di demolizione. Intervenire su un immobile confiscato significa ribadire, attraverso fatti concreti, che la legalità deve tradursi in azioni capaci di incidere sul territorio e sulla vita della comunità. In questo caso, la demolizione rappresenta la scelta necessaria per rimuovere una struttura dismessa e contribuire alla riqualificazione dell’area di Poggio Pudano.

Il nostro obiettivo è proprio questo: dare concretezza alle decisioni amministrative, utilizzare in maniera efficace le risorse pubbliche e trasformare ogni opportunità di finanziamento in un risultato tangibile per la città” dichiara l’assessore Scandale.

Con l’approvazione del progetto, l’Amministrazione comunale compie dunque un ulteriore passo verso la realizzazione dell’intervento, confermando l’impegno sul fronte della legalità, della tutela del territorio e della buona amministrazione, attraverso una gestione responsabile delle risorse pubbliche e del patrimonio confiscato.

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